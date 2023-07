Viel Bewegung, wenig Veränderung

Selbst am Montagabend, wenige Stunden vor Ende der Übertrittszeit, musste der SC Gmünd noch einmal eine Spieleranmeldung an den NÖFV schicken. Diese hatte Stepan Prokes vor dem Trainingsstart noch unterschrieben. Er war der insgesamt zwölfte Neuzugang bei den Grenzstädtern, die eigentlich gar nicht so viel verändern wollten und mussten. Selbst der Last-Minute-Einsatz am Montag war eigentlich nicht mehr geplant.

„Das war noch ein Zuckerl oben drauf“, sagt der Sportliche Leiter Markus Fürlinger. „Eigentlich wären wir fertig gewesen. Aber Stepan hat uns beim Testspiel gegen Schrems überzeugt.“ Da durfte der Defensiv-Allrounder aus Budweis im Mittelfeld und als Innenverteidiger ran. „Er ist sehr universell einsetzbar, was bei unserem kleinen Kader ein großer Vorteil ist“, erklärt Fürlinger. Der 26-jährige Prokes kommt vom SK Rudolfov, spielt erstmals in Österreich.

Noch vor dem Wochenende dockte ein zusätzlicher Abwehrspieler beim SC Gmünd an. Sebastian Bura (22) wechselte vom Liga-Konkurrenten Eggenburg, wo er seit eineinhalb Jahren spielte, nach Gmünd. „Er ist uns schon beim Spiel gegen Eggenburg im Frühjahr aufgefallen. Jetzt hat sich der Wechsel gut ergeben“, meint Fürlinger. „Er ist ein temperamentvoller, emotionaler Typ. Das kann positives bewirken.“

Mit Stanislav Pacholik, der vorige Saison für Langschlag 36 Tore machte, hat Neo-Trainer Markus Früchtl auch in der Offensive ein zusätzliches Ass im Ärmel. Eines, das er auch brauchen wird, da der verletzte Frantisek Nemec derzeit noch nicht ans Kicken denken kann.

Gebrandmarkt vom ausfallsreichen Frühjahr galt der Fokus bei den Gmündern in der Transferzeit vor allem dem Verbreitern des Kaders. Das ist absolut gelungen. Der Großteil der Zugänge ist in diese Kategorie einzuordnen. Mit Sebastian Schrammel oder Khuslen Narangerel kehrten zudem vielversprechende Perspektivspieler zurück, die auch in der Ersten eine Rolle spielen werden. Spannend wird zudem sein, wie gut sich Benedikt Kümmel in seiner neuen Rolle als Einsertorhüter (Peter Rosenmayer hat seine Karriere beendet) zurechtfindet.

Der Wechsel zwischen den Pfosten ist gleichzeitig die größte Veränderung an der ersten Gmünder Garnitur. „Wenn alle Spieler fit sind, dann sind wir für die Liga top aufgestellt“, wiederholt Fürlinger, was er schon in dunklen Zeiten im Frühjahr immer wieder betont hat. „Wichtig war, dass wir uns etwas breiter aufstellen, den Kampf ums Leiberl forcieren.“ Das ist auf jeden Fall gelungen. Und mit etlichen Rückkehrern in der Mannschaft sollten sich auch die Wolken vom Frühjahr schnell verblasen lassen.