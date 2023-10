Was ist noch möglich für den SC Gmünd?

Der SC Gmünd wird in der oberen Tabellenhälfte überwintern. Das steht nach dem 3:0-Sieg in Rabenstein fest. Von hinten droht dem Sechsten nur mehr durch Absdorf Gefahr (-4 Punkte), Rabenstein und Seitenstetten könnten an Punkten noch gleichziehen, aber durch die Niederlagen in den direkten Duellen nicht mehr an Gmünd vorbei. Für die Grenzstädter ist der Blick derzeit aber ohnehin nach oben gerichtet. Noch immer gehen der Früchtl-Elf nur zwei Punkte auf Rang zwei ab.

Wie sehr der SC Gmünd auf den noch spitzt, dazu ließ sich der Sportliche Leiter Markus Fürlinger keine Aussage entlocken. „Es ist alles sehr knapp beisammen, da kann es in beide Richtungen schnell gehen“, wiederholt er stattdessen seine Aussage aus der Vorwoche.

Dass er mit dem Abschneiden der Gmünder derzeit durchaus zufrieden ist, merkt man ihm aber dann doch an: „Wir haben zwar auch schon Punkte verschenkt, aber wir stehen sehr gut da.“ Vor zwei Wochen ließ auch Trainer Markus Früchtl anklingen, dass er in der Herbstsaison gerne 20 Punkte holen würde. Die sind jetzt eingefahren. Und was folgt?

Das Restprogramm ist jedenfalls schwierig. Ehe es zum Abschluss nach Wieselburg geht, kommt am Freitag der SC Melk nach Gmünd. Der Aufsteiger brachte voriges Wochenende Ligadominator Lilienfeld die erste Niederlage bei. „Das wird eine schwere Partie“, ist Fürlinger überzeugt, setzt aber auf die Heimstärke der Grenzstädter. Um die weiß wohl auch der Melker Trainer Bescheid: Helmut Anderst spielte als Trainer des SC Amaliendorf (mit Markus Fürlinger als Co) und des SK Eggenburg einige Male im SC-Gmünd-Stadion. „Ich bin ein Waldviertler – ich kenne Gmünd in- und auswendig“, betont Anderst. „Wir werden uns in der Trainingswoche gut darauf vorbereiten und hoffentlich auch aus Gmünd nicht mit leeren Händen zurückkehren.“ Gerald Bauer ist nach seiner Sperre zurück, fraglich ist noch der erkrankte Marco Hoppi.

Personell dürfte sich bei Gmünd voraussichtlich nichts ändern. Karel Sláma könnte aber nach seinem Muskelfaserriss womöglich schon früher wieder ein Thema werden, mutmaßt Fürlinger. „Wir sind aber auch so sehr gut aufgestellt. Florian Höbarth spielt einen sehr guten Innenverteidiger.“ Stepan Prokes war in Rabenstein schon wieder mit dabei.