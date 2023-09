Wichtiger Erfolg im „Sechs-Punkte-Spiel“

Die Erlauftaler kommen gerade rechtzeitig vor den Duellen gegen Rohrendorf und Ybbs in Fahrt. Nach den beiden Remis gegen Tabellenführer Lilienfeld (2:2) und im schwierigen Auswärtsspiel in Gmünd (3:3), wo sich die Truppe von Coach Jürgen Moser beide Male immer als besseres Team mit einer Punkteteilung zufrieden geben musste, zeigten die Purgstaller Kicker im wichtigen Duell mit Tabellennachzügler Eggenburg eine vor allem spielerisch sehr starke Leistung. Das freute den SVg-Coach besonders: „Wir sind sehr dominant aufgetreten.“ Dennoch war Moser nicht rundum zufrieden.

Eines ärgerte ihn: „Wir haben zwar unterm Strich verdient gewonnen, dabei aber zu viele Chancen verbraucht und zu wenig Effektivität gezeigt.“ Am 2:1-Sieg in diesem „Sechs-Punkte-Spiel“ war dank der Treffer von Philipp Plank und dem Elfmeter-Tor von Alexander Obermayr nach vorangegangenem Foul am eingewechselten Matthias Käfer nicht zu rütteln.

Die Erlauftaler hatten zudem das Pech, dass zwei reguläre Treffer von Özkan Dinc und Rene Pitzl nach eingehender Videoanalyse nach dem Spiel zu Unrecht wegen einer Abseitsstellung aberkannt worden waren.

Im nächsten Spiel wartet auf die Purgstaller Truppe eine Herausforderung. Die Erlauftaler müssen zu den spielstarken Rohrendorfern. Ein Fragezeichen steht dabei hinter dem Einsatz von Lukas Wöran, dessen Bänderverletzung im Sprunggelenk ihm nach wie vor zu schaffen macht. Moser betont: „Sein Ausfall schmerzt, denn er war in einer tollen Form. Ich hoffe, dass sein Heilungsprozess eventuell schneller verläuft, als angenommen.“ Für den SVg-Trainer gibt es nur ein Ziel: „Wir sind seit drei Spielen ungeschlagen. Deshalb wollen wir auch aus Rohrendorf Punkte mitnehmen.“