Wieder Ausfälle bei Gmünd, aber: „Wir sind breit aufgestellt“

Gerade erst in die Saison gestartet werden beim SC Gmünd momentan wieder leise Erinnerungen an die Frühjahrssaison wach. Das Lazarett kommt nämlich nicht wirklich zur Ruhe. Bereits vorige Woche war die Saison für Mathias Dangl gelaufen. Der Außenverteidiger zog sich bei einem Hobbyturnier einen Kreuzbandriss zu. Mit Elias Früchtl liegt derzeit noch ein weiterer Außenverteidiger mit einem Bänderriss - allerdings im Knöchel - flach. Und am Freitag gegen Weitra zog sich Stanislav Peterek bei einem Zusammenstoß eine Gehirnerschütterung zu.

„Er wird etwa zwei Wochen fehlen“, sagt der Sportliche Leiter Markus Fürlinger, den die Ausfälle zwar natürlich schmerzen, der sich aber noch keine große Sorgen macht. „Elias sollte bis zum Saisonstart wieder einsteigen können, auch Lukas Hold trainiert schon wieder. Dominic Korherr ist ab dieser Woche wieder dabei. Zusätzlich haben wir noch Sebastian Bura und Thomas Kapeller. Da sind wir bei den Außenverteidigern breit aufgestellt. Aber um Mathias ist es natürlich schade. Er wäre gerade auf dem Sprung gewesen.“

Die Verletzungen trüben etwas den Blick auf eine an sich gut laufende Vorbereitung. Beim 5:1 gegen Weitra am Freitag zeigten die Neuzugänge wie Stepan Prokes und Sebastian Bura erstmals richtig auf. „Prokes ist auf jeden Fall eine Verstärkung, hat mir sehr gut gefallen“, sagt Fürlinger. Das Spiel war jedoch lange Zeit eher in die Kategorie vergessenswert einzuordnen. „Wir hatten in der ersten Hälfte 70 Prozent Ballbesitz, aber waren einfach nicht zwingend genug. Das ist nach der Pause etwas besser geworden.“ Mit einem Dreifachschlag nach einer Stunde drehte Gmünd die Partie um. Nach und nach übernahmen die Gäste jetzt vollends das Kommando.

Weiter geht's für die Grenzstädter am kommenden Freitag wieder mit einem Heimspiel, gegen Gebietsligist Heidenreichstein - und wahrscheinlich auch wieder mit einem etwas größeren Kader.