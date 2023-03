Wieselburg bereit für das große Derby

Es ist angerichtet. Am Samstag, 16.30 Uhr empfängt der ASK Ybbs den SC Wieselburg. Nicht nur, dass es ohnehin eines der größten und wichtigsten Derbys der Liga ist, nun ist diese Partie auch noch vorentscheidend für die Meisterschaft. Und das in der zweiten Runde der Frühjahrssaison. „Ganz einfach und ehrlich gesagt müssen wir am Samstag gewinnen, wenn wir eine Chance haben wollen. Wenn wir verlieren ist Ybbs eigentlich schon Meister und auch bei einem Unentschieden brauchen wir schon fast ein Fußballwunder, auch wenn es die immer geben kann“, weiß Wieselburgs Coach Rudolf Vogel um die Wichtigkeit der Partie.

Sechs Punkte liegt Wieselburg als Tabellenzweiter hinter Ybbs. Tabellenzweiter „nur“, weil St. Peter/Au doch etwas überraschend das Derby gegen Seitenstetten verlor und von Wieselburg überholt wurde. Nach der Partie in Ybbs geht es übrigens für den SCW zuhause gegen St. Peter.Der Start in die Rückrunde ist der Mannschaft von Coach Rudolf Vogel auf jeden Fall geglückt. Gegen Rabenstein gab es einen verdienten 3:0-Sieg. „Meiner Meinung nach eine ganz klare Angelegenheit für uns. Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. Der Start ist damit geglückt“, freut sich der Wieselburger Coach über den guten Start in die Frühjahrssaison.

Beim 3:0-Sieg gab es dazu noch die ein oder andere positive Meldung. Die beiden lange verletzten Stammkräfte Alexander Hiesberger und Clemens Heindl sind am Weg der Besserung. Hiesberger konnte in der Innenverteidigung sogar startetn, musste dann aber während der Partie wieder angeschlagen ausgewechselt werden. Heindl konnte Vogel von der Bank bringen. „Bei Alexander Hiesberger müssen wir jetzt einmal schauen, wie schlimm es wieder ist und ob es geht. Bei Clemens sieht es ganz gut aus - er hat auch nach seiner Einwechslung gleich ein sehr gutes Spiel gemacht. Dennoch haben beide Spieler nur wenige Teileder Vorbereitung mitmachen können. Wir müssen also aufpassen“, erklärt Vogel.

Dazu stand beim Auftakt auch die Defensive wieder sehr sicher. „Über 90 Minuten glaube ich, dass wir eigentlich keine einzige echte Torchance zugelassen haben“, sagt der SCW-Coach. Dazu zeigte sich in der Offensive der Wieselburger Torgarant Gabriel Hinterberger schon wieder in guter Form. Er markierte beim 3:0-Sieg gleich zwei Treffer. Für das absolute Spitzenspiel, das sogar schon eine Vorentscheidung für die Meisterschaft mit sich bringen könnte, ist also alles angerichtet, wenn es am Samstagnachmittag heißt: Ybbs empfängt den Verfolger Wieselburg.