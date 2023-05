Wieselburg bringt sich in Lauerstellung

Acht Punkte betrug für die Braustädter zwischenzeitlich bereits der Rückstand auf die Tabellenspitze. Durch zahlreiche Umfaller der unmittelbaren Titelaspiranten und dem Erfolgslauf der SCW-Kicker, der am Sonntag vorerst im 7:0-Triumph in Rohrendorf gipfelte, kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Rudi Vogel nach Verlustpunkten bis auf einen Zähler an den neuen Tabellenführer St. Peter heran. Vogel begeistert: „Diese Entwicklung ist unglaublich. Wir sind wieder im Rennen und nehmen die unerwartete Herausforderung dankend an.“ Dem SCW-Coach ist jedoch bewusst, dass sein Team erst einmal in Würmla (Anmerkung: am 29. Mai) gewinnen muss, um tatsächlich Tuchfühlung zur Spitze zu haben.

Er gesteht: „Wir blicken sowieso von Spiel zu Spiel. Jetzt heißt es, die nächste Heimpartie gegen Herzogenburg zu gewinnen. Wir dürfen uns auf dem Erfolg in Rohrendorf nicht ausruhen. Der Tabellennachzügler wird gegen uns sicherlich sehr defensiv agieren. Wir müssen hier das richtige Rezept finden, um den Abwehrriegel knacken zu können.“ Beim Kantersieg in Rohrendorf hatten die Erlauftaler das richtige Rezept parat. Ein schnelles Eigentor von Daniel Zottl (3.) fungierte als „Dosenöffner“. Danach lief für die Gäste alles wie am Schnürchen. Vogel euphorisch: „Wir waren spielerisch überragend. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Wie wir am Feld Situationen spielerisch gelöst haben, war unglaublich. Wir haben Rohrendorf kalt erwischt und ihre starke Offensive kaum zur Entfaltung kommen lassen.“ Bei den Erlauftalern funktionierte offensiv alles, auch defensiv lief alles für die Gäste. Beim Stand von 5:0 parierte SCW-Keeper Dominic Gottsmann einen Elfmeter.