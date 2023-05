Wieselburg bringt sich in Lauerstellung

Die Kicker des SC Wieselburg dürfen nach dem verlängerten Fußballwochenende wieder vom Meistertitel träumen. Zwischenzeitlich lagen die Braustädter bereits acht Zähler hinter Platz eins. Mit einem Lauf von fünf Siegen in Serie bei gleichzeitigen Ausrutschern der Konkurrenz ist für die Erlauftaler der Titel wieder zum Greifen nahe.

Nur mehr einen Punkt ist die Truppe von Erfolgscoach Rudi Vogel vom ersehnten Aufstieg in die 1. Landesliga entfernt. Die Ausgangsposition ist ähnlich jener aus dem Vorjahr, wo die SCW-Kicker am Ende nach einer tollen Meisterschaft Haitzendorf knapp den Vortritt lassen mussten. Für Vogel steht deshalb eines fest: „Wir befinden uns in derselben Situation wie im Vorjahr, mit dem Unterschied, dass es heuer ein Dreikampf um den Meistertitel ist.“ Bei diesem Dreikampf zwischen St. Peter, Wieselburg und Ybbs spricht die Auslosung am Papier für die Braustädter.

Während St. Peter und Ybbs jeweils noch gegen Rohrendorf antreten müssen, haben die Wieselburger eine machbare Auslosung. Sie bekommen es mit den Tabellenschlusslichtern Amaliendorf und Schweiggers zu tun. Einzige Hürde könnte der aktuelle Tabellenfünfte Gmünd sein. Vogel gesteht: „Klar, nach der Papierform haben wir die leichtere Auslosung. Darauf werden wir uns aber sicherlich nicht verlassen. Wir werden keinen Gegner unterschätzen und keinen Schritt zu wenig machen. Darauf werde ich mein Team in den restlichen drei Partien einschwören.“ Bei den Siegen in Seitenstetten (2:1) und Würmla (3:1) war Vogel von der Mentalität seines Teams begeistert: „Das war jedes Mal der Wahnsinn. Wir haben unglaubliche Spiele abgeliefert. Ich bin sehr stolz auf mein Team.“