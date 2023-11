Wieselburg macht die Liga spannend

Für den SC Wieselburg war das Duell bei Leader Lilienfeld ein richtungsweisendes Spiel. Bei einer Niederlage wäre der Zug im Kampf um einen möglichen Meistertitel abgefahren gewesen. Dessen war sich auch Coach Rudi Vogel bewusst, der bei dieser schwierigen Herausforderung auf Routine in der Startelf setzte, wie er berichtet: „Aufgrund der Brisanz dieser Partie habe ich mich dazu entschieden, auf erfahrene Spieler zu setzen, die mit dem Druck dieser entscheidenden Partie umgehen können.“

Dieser Schachzug brachte in der Defensive zwei Umstellungen mit sich. Zum einen agierte Tobias Saffertmüller als zweiter Innenverteidiger neben Tomas Salata. Zum anderen rückte Philipp Wurzer als rechter Außenverteidiger in die Mannschaft. Vogel zufrieden: „Mein Konzept ist voll aufgegangen. Ein riesengroßes Kompliment an mein Team. Es ist mit dem Druck – verlieren verboten – toll umgegangen. Das macht mich sehr stolz.“

Die Erlauftaler fertigten die Gastgeber dank eines Doppelpacks von Goalgetter Gabriel Hinterberger und einem weiteren Treffer von Filip Faletar mit 3:1 ab.

Die SCW-Kicker fügten den Lilienfeldern die zweite Niederlage in Serie zu und machten die Meisterschaft damit wieder spannend. Mit dem Erfolg reduzierten die Braustädter den Rückstand auf die Tabellenspitze auf fünf Zähler. Vogel begeistert: „Unsere Taktik, Lilienfeld mit intensivem Pressing von Beginn an nicht ins Spiel kommen zu lassen, ist voll aufgegangen. Ich freue mich, dass wir dieses Schlüsselspiel für uns entscheiden konnten.“ Im letzten Spiel der Herbstmeisterschaft empfangen die Wieselburger zu Hause das Überraschungsteam der Liga, den SC Gmünd.

Vogel ist gewarnt: „Die Waldviertler haben eine sehr starke Truppe, die in dieser Saison weitgehend vom Verletzungspech verschont geblieben ist. Ich erwarte mir ein ganz heißes Duell und ein weiteres Schlüsselspiel. Wir wollen die Hinrunde mit einem Sieg beenden, um im Frühjahr im Kampf um den Meistertitel weiterhin involviert zu sein.“