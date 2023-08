2. Landesliga West Wieselburg siegte klar

Luca Biber (re.) krönte seine gute Leistung im Spiel gegen Rohrbach mit einem Treffer. Foto: J. Wickenschnabel

M it einem 3:0 Heimsieg im letzten Testspiel vor Meisterschaftsbeginn gegen Landesligaclub Rohrbach stärkte de SCW Wieselburg sein Selbstvertrauen und ist am kommenden Wochende zum Auftakt in Eggenburg nicht chancenlos.