Wieselburg wieder im Titelrennen

Nach 15 Spielminuten war an den späteren Spielausgang noch nicht zu denken. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste aus Gmünd mit 2:1. In der Folge rollte der SCW-Express jedoch über die Waldviertler hinweg. Torjubel über Torjubel folgte in der TTI-Arena. Am Ende feierten Wieselburgs Kicker einen 9:2-Erfolg.

Trainer Rudi Vogel begeistert: „Wir haben wie aus einem Guss gespielt. Vor allem nach der Pause haben wir die Schlagzahl unglaublich erhöhen und unseren körperlichen Topzustand ausnutzen können.“ In den Mittelpunkt spielte sich Florian Heigl. Vier Tore durch

Florian HeiglDer pfeilschnelle Offensivspieler, der zuletzt oftmals zu fahrig vor dem gegnerischen Gehäuse agierte, blieb dieses Mal kaltschnäuzig wie ein Routinier. Der 25-Jährige erzielte vier wunderschöne Treffer, holte zudem einen Elfmeter heraus und leistete einen wichtigen Assist. Vogel zufrieden: „Er hat dieses Mal alles richtig gemacht. Ich freue mich über seine Topleistung.“ Heigl überstrahlte in dieser Partie auch Goalgetter Gabriel Hinterberger, der neben einem Assist einen Hattrick erzielte.

Der SCW-Angreifer überwintert mit 17 Treffern an der Spitze der Liga-Torschützenliste. Vogel weiß: „Eine unglaubliche Quote für die 2. Landesliga. Er hat sich gegenüber der Vorsaison, wo er im Herbst 15 Mal getroffen hatte, noch einmal gesteigert.“ In der Defensive mussten die Erlauftaler eine Änderung vornehmen.

Abwehrchef Tomas Salata stand den Braustädtern aufgrund der Abschlussprüfung bei seinem Studium nicht zur Verfügung. Sebastian Punz rückte an seine Stelle und lieferte eine starke Performance ab, welche er mit dem Treffer zum 9:2-Endstand in der Nachspielzeit kürte.