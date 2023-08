Wieselburg will erneut um den Titel mitspielen

SC Wieselburg. Nach dem Vizemeistertitel in der Saison 2021/22 und Platz drei im abgelaufenen Meisterschaftsjahr zählen die Kicker des SC Wieselburg auch dieses Mal zu den absoluten Titelkandidaten. Dies bestätigt auch Erfolgscoach Rudi Vogel: „Unser Ziel ist es, wieder ganz vorne mit zu spielen. Alles andere muss sich ergeben.“ Zudem haben sich die Erlauftaler nach dem Abgang von David Zefi zum FCU St. Peter mit Ex-Bundesliga-Kicker Marco Talir als Schalter und Walter im zentralen Mittelfeld namhaft verstärkt. Der 29-Jährige hat in den absolvierten Testspielen einen sehr guten Eindruck hinterlassen.

Vogel zufrieden: „Er hat sich perfekt integriert und fühlt sich sehr wohl. Ich bin mit seinen Leistungen sehr zufrieden.“ Zudem sicherten sich die Braustädter die Dienste der beiden jungen und talentierten Perspektivenspieler, dem 19-jährigen Sebastian Schuller aus der Akademie St. Pölten sowie des 21-jährigen Dominik Latschbacher vom SCU Euratsfeld. Letzterer kann derzeit verletzungsbedingt aber nur eingeschränkt trainieren. Das Karriereende von Alexander Hiesberger aufgrund eines Knorpelschadens im Knie stellt den SCW-Coach vor dem Saisonstart vor Herausforderungen, zumal Tobias Saffertmüller nach einer Knieverletzung frühestens Ende August wieder zur Verfügung stehen wird. Vogel betont: „Ich habe hier mit Behar Uka, Sebastian Punz, Jürgen Pilz und Manuel Sonnleitner gute Alternativen. Ich habe mich jedoch noch nicht entschieden.“ In der abgelaufenen Vorbereitungsphase haben Wieselburgs Kicker einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Speziell bei der knappen 3:4-Niederlage gegen Bundesligist SKU Amstetten haben die Erlauftaler eine starke Leistung abgeliefert. Dementsprechend zuversichtlich fiebert Wieselburgs Trainer dem Saisonstart in Eggenburg entgegen: „Die Gastgeber sind zwar in der Offensive sehr gut besetzt, wir werden uns aber taktisch perfekt darauf einstellen, um diese Aufgabe positiv lösen zu können.“ Neben Saffertmüller wird auch Filip Faletar wegen seiner in der Vorsaison ausgefassten Rot-Sperre fehlen.SVg Purgstall. Die Erlauftaler wollen sich nach Rang fünf in der abgelaufenen Saison und dem vollzogenen Mannschaftsumbruch vorerst als Team stabilisieren und erneut im vorderen Tabellenmittelfeld landen. Trotz der Kaderänderungen – zehn neue Spieler wurden verpflichtet, zehn teils namhafte Spieler wie Florian Koppensteiner, Roman Zeller oder Kevin Obermayr stehen nicht mehr zur Verfügung – haben die SVg-Kicker in der Vorbereitung gezeigt, dass das veränderte Mannschaftsgefüge sehr gut funktioniert. Besonders beim 3:2-Auswärtssieg beim USC Rohrbach (1. Landesliga) oder beim 4:1-Erfolg beim starken Gebietsliga-Aufsteiger aus Waidhofen/Ybbs zeigten die Mannen von Trainer Jürgen Moser, dass sie um die vorderen Tabellenplätze ein Wörtchen mitreden können. Moser tritt auf die Euphoriebremse: „Unser Ziel ist es, dass wir den Umbruch super bewerkstelligen, die neuen Spieler gut ankommen, und wir im besten Fall wieder in jener Tabellenregion rangieren, wo wir im abgelaufenen Spieljahr gelandet sind. Wir wissen aber, dass wir mit jedem Team der Liga mithalten können.“ Die Purgstaller haben sich mit den beiden Heimkehrern Philipp Plank und Blaz Udovcic speziell in der Offensive ausgezeichnet verstärkt. Angreifer Udovcic, der von Liga-Konkurrent ASK Ybbs zurückkehrte, präsentierte sich in den Testspielen treffsicher und erzielte drei Tore. Plank, der aus der 1. Landesliga vom USC Kilb zu seinem Stammverein wechselte, plagte sich zuletzt mit einer Muskelzerrung im Oberschenkel herum, steht seinem Team beim Meisterschaftsstart vor heimischer Kulisse gegen Rabenstein jedoch zur Verfügung. Beim Saisonauftaktspiel erwartet sich Coach Moser eine erste Bewährungsprobe für sein neuformiertes Team. Er gesteht: „Rabenstein ist ein Team, das ähnliche Tugenden wie wir besitzt. Ich erwarte mir ein Duell auf Augenhöhe. Unterm Strich gilt es aber, unsere eigene Leistung abzurufen, um am Ende als Sieger hervorgehen zu können.“ Bis auf Matthias Käfer, der nach seiner überstandenen Verletzung langsam wieder ins Training einsteigen wird, sollten alle Spieler an Bord sein.