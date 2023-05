Würmla als Ybbs-Trauma

Wie auch in der Vorsaison (2:3 für Würmla) musste der Tabellenführer aus dem Mostviertel wieder „Federn lassen“. Die Brandstätter-Truppe entführte alle Zähler aus der Donaustadt. Und das gar nicht unverdient. „Wenn man bei Ybbs 1:0 in Front geht, dann ist die Chance auf drei Punkte sehr groß“, feixte Brandstätter mit einem Augenzwinkern. Er hatte den haushohen Favoriten eingehend studiert. Die Tullnerfelder werden für Ybbs zum Alptraum. Im Vorjahr machte man gegen Würmla keinen Punkt, auch in dieser Saison reichte es gerade zu einem Pünktchen in der Fremde (0:0). Damit mutierte Würmla endgültig zum Alptraum oder gar zum Trauma für die Mostviertler. „Wir haben unsere Taktik voll umsetzen können. Natürlich hatten wir in der einen oder anderen Situation auch Glück, doch das braucht man. Und wir konterten die Heimischen gnadenlos aus.“

In die selbe Kerbe schnitt auch Obmann Robert Grill: „Eine taktische und kämpferische Superleistung aller SVW-Akteure, inklusive Trainer Brandstätter, der die Ybbser zwei mal beobachtete. Ich will keinen Spieler hervorheben. Jeder hat seine Sache top gemacht“. Am Wochenende kommt die zweite Mannschaft nach Würml.a, die um den Meistertitel spielt - St. Peter/Au. „Eine spielstarke Truppe“, weiß Trainer Brandstätter. Doch der Trainerfuchs wird auch gegen diese Mostviertler schon die richtige Taktik in petto haben. Es ist Würmla auch in diesem Match einiges zuzutrauen.