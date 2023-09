Würmla im Tal der Tränen

Nach dem Trainerwechsel von Walter Brandstätter zu Interims-Coach Dominic Rauscher erwarteten die Tullnerfelder einen „Drive“ - daraus wurde leider nur ein Rohrkrepierer. Die Melker zerstörten den Traum von den ersten Heimpunkten in dieser Saison mit einer 0:3-Watsche für die „Würmlinger“. Von einem Trainereffekt kann man da wohl nicht sprechen. Übrigens hat Ex-Coach Brandstätter die Hintertür von Würmla benutzt um sogleich bei der Vordertür von Hofstetten reinzumarschieren. So schnell dürfte sich noch kein Trainer bei einem anderen Verein befunden haben (mit Ausnahme von Trainer Oberhammer vor einiger Zeit, das war aber eher ein unrühmlicher Abgang ...). Jetzt ist auf jeden Fall guter Rat teuer. Im Spiel selbst konnte der sportliche Leiter Michael Rauscher durchaus Positives feststellen, doch die Stürmer haben bei Würmla offensichtlich Ladehemmung - die Großchance von Patrick Denk in Minute 43 gegen die Stiftsstädter war ein Sinnbild davon. „Wir spielen gefälligen Fußball, doch das Tor ist wie vernagelt. Die Unparteiischen pfeifen zu dem seit Wochen nicht gut, das war eine schlechte Leistung des Schiris im letzten Spiel“, meinte Rauscher.

Nun, Tore kann kein Schiri der Welt für ein Team erzielen, das ist klar. Bei knappen Entscheidungen kam aber dennoch Würmla bis dato immer zum „Handkuss“. Vielleicht schlägt jetzt das Pendel in die andere Richtung. Die Hoffnung bleibt! Die Rote Laterne ist zwar Realität, doch die Qualität des Kaders ist sicher sehr viel besser als der Tabellenplatz anzeigt.