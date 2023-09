Würmla verschenkte den Sieg in letzter Sekunde

Auch in diesem Spiel spiegelte sich die ganze Saison wieder. Würmla war das klar dominante Team, hatte zahlreiche gute Gelegenheiten, doch am Ende stand man wieder - fast - mit leeren Händen da. Wobei dieser eine Punkt wird die Verantwortlichen des SVW nicht in große Jubelstürme verfallen lassen. „Das waren zwei verlorene Punkte, obwohl wir wieder, wie so oft, gut gespielt haben“, ärgerte sich Obmann Robert Grill. Der sportliche Leiter Michael Rauscher hatte schon in der Vorwoche moniert, dass der Rücktritt von Coach Walter Brandstätter „persönlich für ihn eine Enttäuschung war“. Für das Auftreten dieser Mannschaft war aber Sohn Dominic verantwortlich. Und den Hausherren kann man nur den Vorwurf machen, zu wenig Tore zu erzielen. Das genaue Gegenteil ist beim Gegner Absdorf festzustellen. Kaum jemand hätte zu dieser Zeit der Meisterschaft diesen Punktepolster erwartet.

Es setzte erst eine Niederlage für Absdorf

Die Niederlage in Seitenstetten blieb auch nach dieser Partie die einzige. Olli Weidlinger hatte seine Mannschaft in Minute 94 ins Spiel und damit auf einen Auswärtspunkt gebracht. „Sicherlich war dieser Ausgleich nach diesem Spiel glücklich. Doch wir arbeiten aufopferungsvoll und werden dafür belohnt“, freute sich Absdorf-Trainer Christian Schragner über den gewonnen Zähler, der für die Gäste fast wie ein Sieg wirkt. „Wir haben dadurch den Abstand auf Würmla gleichgehalten. Wer weiß, ob das nicht in Zukunft noch entscheidende Auswirkungen haben kann“, meint Schragner. Sein Team ist mit erst einer Niederlage im vorderen Drittel der Tabelle, reiner Zufall kann das auch nicht sein. Die Mannschaft erkämpft sich viele Punkte durch ausnehmend viel Einsatz, Herz und auch Glück - doch das gehört dem Tüchtigen.

Das einzig Positive für Würmla ist die Tatsache mit dieser Punkteteilung den letzten Platz verlassen zu haben. Angesichts der Zahl der „Körner“ ist das auch nur ein geringer Trost. Wann gelingt diesem Team der erste Sieg? Nach sieben Runden gab es immer noch keinen vollen Erfolg - das ist beschämend.