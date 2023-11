Ybbs heftet sich an Lilienfelds Fersen

Die Hinrunde ist vorbei und die Meisterschaft in der 2. Landesliga West ist so offen wie seit Wochen nicht mehr. Lilienfeld ist nach wie vor Tabellenführer und überwintert auch als Herbstmeister, Ybbs hat als erster Verfolger den Rückstand aber auf einen mickrigen Zähler reduziert und auch Wieselburg und Melk haben noch Boden gutgemacht.

Denn Lilienfeld hat nach den beiden Niederlagen gegen Melk und Wieselburg nun auch bei Aufsteiger Absdorf Punkte liegen gelassen. Und daraus hat Ybbs Kapital geschlagen: Der Titelaspirant aus der Donaustadt hat sich in Herzogenburg keine Blöße gegeben und mit einem deutlichen 5:1-Erfolg den siebten Sieg aus den letzten acht Runden gefeiert.

Führung durch Hackl

In Herzogenburg war es zuerst Christian Hackl – der wieder in der Innenverteidigung spielte –, der aus knapp 20 Metern abzog und traf. „Das erste Weitschusstor in dieser Saison“, gratulierte Trainer Christian Haabs. Nach einem Angriff über die linke Seite erhöhte Manuel Leitgeb dann auf 2:0. Durch ein Foul von Matthias Wurm kam Herzogenburg zwar mit einem Elfmeter kurz vor der Pause noch einmal heran.

Ybbs zeigte im zweiten Durchgang aber seine Klasse – insbesondere in Form von Leitgeb. Zuerst ein Traumzuspiel von Dominik Aigner und Leitgeb stellt auf 3:1; dann bedient Leitgeb mit einer Flanke Viktor Vondryska – 4:1; und kurz darauf trifft Leitgeb dann zum 5:1. Drei Tore innerhalb von neun Minuten und damit war alles erledigt – obwohl die Ybbser noch einige Chancen hatten. „Es war ein sehr dominanter Auftritt von uns bis auf die fünf Minuten vor der Pause, in denen wir geschwächelt haben“, lobt Haabs sein Team und fügt hinzu: „Es waren super herausgespielte Tore von uns.“

„Man muss permanent dran bleiben“

Ybbs hat damit den Rückstand auf Lilienfeld innerhalb von drei Wochen von neun Punkten auf einen eingedampft. Angesprochen auf die Tabellensituation, zieht Haabs einen Vergleich. „Ihnen (Lilienfeld; Anm.) ist es jetzt in drei Wochen so gegangen wie uns letzte Saison in einer Woche.“ Haabs verweist auf die schwarze Phase im vergangenen Mai, als Ybbs innerhalb von acht Tagen gegen Würmla und Gmünd verlor und gegen Purgstall nur 0:0 spielte und damit acht Zähler liegen ließ – so viele wie Lilienfeld nun. „Man muss permanent dran bleiben“, sagt Haabs.

Dementsprechend schaut Haabs schon auch mit einem Lachen auf die Rangliste. „Ein Punkt Rückstand ist besser als neun Punkte Rückstand“, sagt Haabs. Aber: „Noch besser wäre der eine Punkt Vorsprung.“