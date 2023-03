Youngster begeisterte

Bis zur 54. Spielminute lag Rohrendorf gegen Purgstall in der ersten Runde der Frühjahrssaison mit 0:1 zurück. Gerade in der ersten Hälfte scheiterten die Moser-Boys immer wieder an ihrer Chancenauswertung. In der 79. Spielminute wechselte Trainer Stefan Kerzig dann das 18-jährige Eigengewächs Edgar Kalchhauser ein und bewies damit sein goldenes Händchen.

Sechs Minuten vor dem Ende der Partie folgte der erste Streich des Flügelflitzers. Nach einer Hereingabe von Fabian Polland stand er goldrichtig. Quasi mit dem Schlusspfiff gelang Kalchhauser dann sogar noch der Siegestreffer für die Rohrendorfer nach einem Eckball. „Edgar hat eine super Vorbereitung gemacht und hat sich damit auch Einsatzzeiten und den Doppelpack verdient. Es freut mich natürlich sehr für ihn und ich hoffe, dass er weiterhin so Gas gibt“, lobt Kerzig seinen Schützling.

Aufgrund der Sperre von Andreas Bogner könnte für den Jungspund der Rohrendorfer am nächsten Spieltag in Lilienfeld vielleicht ein Starteinsatz winken.