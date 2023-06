Zweiter Neuzugang

Sportlich befinden sich Purg-stalls Kicker weiterhin im Aufschwung. Zuletzt feierten die Erlauftaler in der herausfordernden Auswärtspartie beim spielstarken Aufsteiger aus Lilienfeld einen 1:0-Erfolg. Den Treffer erzielte Abwehrchef Mathias Hofmarcher per Kopf. Dank der drei Punkte haben die Jungs von Trainer Jürgen Moser weiterhin die Chance, den anvisierten Top-5-Platz zu erreichen. Vor dem abschließenden Heimspiel gegen Eggenburg steht für Moser eines fest: „Wir wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause gehen und die Saison positiv abschließen. Eggenburg ist zwar auch im Aufwind, aber wir wollen den fünften Platz erobern und außerdem erneut zu null spielen, um unter den Teams mit den wenigen Gegentreffern zu bleiben.“ Am Transfersektor sind die Purgstaller ebenfalls aktiv. Nach Heimkehrer Philipp Plank (USC Kilb) fixierten die Erlauftaler in der Vorwoche das Engagement von Florian Redl, der von Gebietsligist SCU Euratsfeld zum Landesligisten wechselt.

Moser über den 21-Jährigen: „Er ist ein junger, talentierter Defensivspieler, der perfekt zu uns passt.“ Zudem ist Redl ein ähnlicher Spielertyp, wie Marc Vorderbrunner, der in die 1. Landesliga zum USC Kilb wechseln wird. Laut dem SVg-Coach könnten noch zwei, drei weitere Spieler nach Purgstall wechseln: „Wir wollen den Kader breiter aufstellen. Wir sind noch an zwei Offensivspieler und zwei Defensivspieler dran. Die Gespräche sind gut.“