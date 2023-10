Melk will Lilienfelds (Herbst-)Meisterstück verhindern

Tabellenführer Lilienfeld steht kurz vor dem Herbstmeistertitel. Doch der Aufsteiger könnte sich am Freitagabend als Spielverderber erweisen. Ob das gelingt? Wird sich im Livespiel am Freitagabend zeigen, wenn der SC Melk sich mit Lilienfeld misst. Dank der Kooperation mit Amateurscout gibt's das Match in aller Länge auf meinfussball zu sehen, von den übrigen Partien zeigen wir, wie gewohnt, die wichtigsten Szenen in kompakten Highlightvideos.

Melk will weiße Weste behalten

Die Tabellensituation sorgt für eine interessante Ausgangslage vorm Schlagerspiel. Die Melker Löwen haben ebenso wie Wieselburg, Ybbs und Rohrendorf 19 Punkte am Konto. Nur einer hat mehr: Lilienfeld. Und der Leader reist am Freitag nach Melk. Gerald Bauer wird gesperrt fehlen, dafür steht der vor Absdorf erkrankte Marco Hoppi wieder zur Verfügung. „Lilienfeld wird natürlich ein sehr, sehr schweres Spiel. Von den Einzelspielern her sind sie die beste Mannschaft der Liga. Da werden wir versuchen, über ein gutes Kollektiv dagegenzuhalten. Wir sind daheim noch ungeschlagen – und das wollen wir auch bleiben“, stellt Trainer Helmut Anderst klar.

Ebrahim warnt vor Top-Offensive

Auch wenn es das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams überhaupt ist, glaubt Lilienfelds Coach Amir Ebrahim den Gegner gut zu kennen. „Ich habe sie immer wieder beobachtet. Sie haben eine starke Offensive mit viel individueller Qualität. Jeder von ihnen kann ein Spiel auch im Alleingang entscheiden“, sagt der Lilienfelder Spielertrainer und erwartet sich ein attraktives Spitzenspiel. „Für die Zuseher wird das sicher eine interessante Partie, auch ich freue mich sehr darauf.“ Personell kann Ebrahim fast aus dem Vollen schöpfen, einzig sein Bruder Yususf ist nach seiner Nasenfraktur nicht einsatzbereit.

Wieselburg und das Spiel der letzten Chance

Ebenfalls am Freitagabend ist der SC Wieselburg gegen Aufsteiger Absdorf im Einsatz. „Das ist die allerletzte Chance, dass wir noch herankommen. Wir müssen jetzt alle drei Spiele gewinnen, wenn wir noch mitreden wollen um den Titel“, sagt Rudi Vogel, Trainer der Braustädter. Einer der aussichtsreichsten Rivalen im Aufstiegsrennen ist der ASK Ybbs. Und der gastiert am Samstag in Seitenstetten - dabei ist die Ybbser Auswärtsbilanz ausbaufähig, in der Fremde gelang erst ein Sieg. ASK-Trainer Christian Haabs ist voll des Lobes für die Mostviertler: Sie sind eine sehr, sehr gute junge Truppe. Es ist richtig geil, was sie dort kreiert haben. Es wird spannend – es ist immer schwer, gegen sie zu spielen.“

Herzogenburger Punktehunger

Trotz starker erster Halbzeit blieb der SC Herzogenburg in Rohrendorf gegen Ex-Coach Björn Wagner ohne Punkte. Mit der SVg Purgstall wartet nun ein „ein direkter Konkurrent. Sie sind in Reichweite“, sagt Trainer Marc Andre Unterhuber. Die Gäste müssen den gesperrten Emre Koc und den verletzten Benedikt Schiefer vorgeben.

Gmünd hat Platz zwei in Reichweite

Daheim gegen Gmünd wollen die Rabensteiner ein altbekanntes Manko ausmerzen. Die Pielachtaler kassierten vergangene Woche zum sechsten Mal in Folge das 0:1. „Vielleicht sollten wir den Treffpunkt früher vereinbaren oder einen Zaubertanz aufführen“, grübelt Trainer Stefan Windl. Oder gehört das zum Entwicklungsprozess? In Lilienfeld kassierte man sogar drei Treffer in Hälfte eins, die Aufholjagd fruchtete nicht. Windl: „Gegen die Topteams schaffen wir es nicht, den Rückstand zu drehen.“ Die Waldviertler können sich dagegen nach oben orientieren.

„Es ist alles sehr eng beisammen, da kann es schnell gehen“, weiß Sportchef Markus Fürlinger. „Lilienfeld ist derzeit uneinholbar. Aber dahinter wird's eng. Unser Ziel ist ein Platz unter den Top 4 oder Top 5, da sind wir gut unterwegs.“ Jetzt gilt es, gegen Rabenstein nachzulegen. „Das ist eine kampfkräftige Mannschaft, da haben wir uns immer schwer getan“

Ein herbstliches Endspiel im Tabellenkeller: Sowohl Spratzern als auch Eggenburg hätten sich die Saison ganz anders vorgestellt. Beide Teams müssen sich nach vorwöchigen Pleiten erst wieder fangen. Die „billigen Torgeschenke“ giften Trainer Frenkie Schinkels gehörig. Der Spratzerner Coach hinterfragt sich auch selbst: „Ich bringe es nicht auf die Reihe, aus den Spielern eine Mannschaft zu formen.“ Fakt ist aber mit Blick auf die kassierten Gegentore: „Es fehlt die Qualität.“ Aufgeben will Schinkels nicht: „Ich bin Realist und kann analysieren. Wenn ich aus der Mannschaft nicht mehr das Maximum rausholen kann, werde ich mich selbst an der Nase nehmen.“

„Wir müssen schauen, dass wir uns in die Winterpause retten. Klar brauchen wir noch Punkte“, weiß Eggenburgs Sportlicher Leiter Sebastian Schmidt. „Sonst stehen wir schon mit einem Bein in der Gebietsliga.“

Würmla wittert Morgenluft

Selbstvertrauen hat wieder Einzug gehalten in Würmla. Das 5:1 in Eggenburg soll der erhoffte Befreiungsschlag gewesen sein - und der kommt vor dem Sonntagsspiel gegen das drittbeste Auswärtsteam Rohrendorf gerade Recht. „Das war ein hochverdienter Sieg! Mit einer derartigen Leistung werden wir auch die kommenden Aufgaben meistern“, zeigt sich Obmann Robert Grill überzeugt. Bei den Gästen sind Abwehrchef Michael Walzer und Offensivroutinier Issiaka Ouedraogo fraglich.

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Wieselburg - Absdorf (Patrick Busch); 20 Uhr: Melk - Lilienfeld (Sebastian Reiss). Samstag, 15 Uhr: Rabenstein - Gmünd (Patrick Wucherer), Seitenstetten - Ybbs (Klaus Kastenhofer), Herzogenburg - Purgstall (Sven Mayer), Spratzern - Eggenburg (Johann Usrael). Sonntag, 15.00 Uhr: Würmla -Rohrendorf (Ramazan Erkus).