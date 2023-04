Im Waldviertel ist der Winter zurück - und sorgt für Absagen

Werbung

Mitten im Wald liegend dürften die Temperaturen dann doch etwas niedriger sein. Deshalb hat der FC Heidenreichstein seinen Fußballplatz vom Schnee geräumt und will das Spiel gegen Raabs am Nachmittag durchziehen. Das war auf etlichen anderen Plätzen im Waldviertel nicht möglich. Der Wintereinbruch sorgt für etliche Absagen am Osterwochenende.

In der 2. Landesliga West gibt es am Samstag gar kein Spiel mit Waldviertel-Beteiligung. Der SC Amaliendorf versucht, sein Heimspiel gegen Würmla immerhin am Ostermontag nachzutragen. Der USC Schweiggers verlegte sein Spiel gegen Tabellenführer Ybbs gleich auf den 18. April (Dienstagabend).

Auch in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel musste der USV Groß Gerungs musste sein Spiel gegen Langenlois witterungsbedingt absagen. Als Nachtragstermin wurde bereits der 1. Mai fixiert.

Die große Derby-Runde in der 1. Klasse Waldviertel fällt auch den Schneefällen zum Opfer. Das „Waldviertler Derby of Love“ zwischen Brand-Nagelberg und Litschau wurde auf den 1. Mai verschoben. Für das Zwettler Nachbarschaftsduell zwischen Schwarzenau und USC Hartl Haus gibt es voraussichtlich am Ostermontag einen neuen Anlauf. Nicht gespielt werden kann auch das Duell zwischen Weitra und Nondorf - ein Nachtragstermin wurde noch nicht fixiert.

Auch in der 2. Klasse Waldviertel Zentral kam knapp vor dem Mittagessen die erste Absage herein: Der SV Kirchberg/Walde kann sein Heimspiel gegen Groß-Siegharts nicht planmäßig durchführen, versucht es am Ostermontag.

Der Artikel wird gegebenenfalls aktualisiert.