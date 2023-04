Schweiggers: „Die Schlinge liegt schon um den Hals“

Nach drei Frühjahrs-Niederlagen in Folge schlitterte Schweiggers gegen Würmla in ein Debakel und noch tiefer in die Krise. Zwar musste Torhüter Daniel Meller seine Vorderleute bei einem Freistoß vor einem höheren Halbzeitrückstand retten, doch auch Julian Strohmayer vor und Benjamin Graussam nach der Pause hatten das Tor für Schweiggers auf den Füßen, vergaben zwei Riesenchancen. Warum die Mannschaft in der Folge plötzlich völlig auseinanderbrach, konnte sich in Schweiggers niemand so richtig erklären. „Ich weiß nicht, was dann passiert ist, wir haben uns im wahrsten Sinne des Wortes aufgelöst. Leider rennen wir aus der Pause statt dem 1:1 in ein Debakel“, haderte Trainer Christoph Pomassl nach dem Spiel.

„Ein 0:5 ist nie leiwand“, mag Sportleiter Thomas Reif trotzdem nicht von einem Tiefpunkt reden. Vielmehr fordert der Funktionär vor den Auswärtsduellen gegen Purgstall am Freitag und St. Peter am Montag eine Reaktion seiner Leute: „Die Mannschaft hat die Schlinge um den Hals und muss sie sich selber runternehmen. Am Freitag muss sie schon ein Zeichen setzen.“

Kurz knöchelte um – Einsatz mehr als fraglich

Pomassl und Co. stimmen ihre Spieler auf einen überaus harten Kampf ein, auswärts sei Purgstall stärker einzuschätzen als Würmla, so Pomassl. Auch wenn der kommende Gegner heuer keinen Lauf habe, „Purgstall war immer ein starker Gegner.“ Reif weiß, dass seine Mannschaft, die ab Freitag wieder auf Schlüsselspieler Petr Šourek zählen darf, einen kühlen Kopf behalten muss. „Purgstall wird bis zum Schlusspfiff kämpfen und den Mund offen haben, sie werden auch Šourek 90 Minuten lang bearbeiten. Das müssen wir einerseits taktisch lösen, ich muss aber auch den Schiedsrichter in die Pflicht nehmen“, mahnt der Funktionär. Schwer zu kompensieren ist ein möglicher Ausfall von Kapitän Christopher Kurz. Der Defensivspieler knickte gegen Würmla früh in der Partie um und ist am Wochenende mehr als fraglich.