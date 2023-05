Haitzendorf löste in der Verlängerung in Gmünd das Final-Ticket

Gmünd - Haitzendorf 1:3 n. V. Die Finalisten des heurigen Admiral NÖ-Cups stehen fest. Nachdem Katzelsdorf die Hürde in Wolfsthal in regulärer Spielzeit nahm, schnappte sich der SV Haitzendorf das zweite Finalticket gegen den SC Gmünd erst in der Verlängerung. Die Partie wurde am Tag der Arbeit zu einem echten Cup-Fight. Die Teams begegneten einander weitgehend auf Augenhöhe, gegen Ende hin waren sogar die heimischen Grenzstädter dem Tor näher.

Zu Beginn brauchte Gmünd, das erstmals nach längerer Zeit wieder fast in Bestbesetzung antreten konnte (nur Abwehrchef Karel Sláma fehlte), allerdings etwas, um sich an das höhere Tempo des Gegners aus der 1. Landesliga zu gewöhnen. Der ging dann durch den Ex-Schremser Mohamed Bassiouny auch nach einer halben Stunde in Führung - er nutzte einen Stellungsfehler in der Gmünder Abwehr nach einem Einwurf aus.

Nach der Pause war Gmünd aktiver

Nach und nach festigte sich die Mrdalj-Elf aber, glich durch Frantisek Nemec unmittelbar vor der Pause aus und eröffnete damit den Schlagabtausch in der zweiten Hälfte. Der blieb aber aus. Haitzendorf nahm nicht mehr volles Risiko, machte lieber hinten dicht und setzte auf Konter. Gmünd bekam zunehmend die Oberhand, war aktiver. Das mündete eine Viertelstunde vor Schluss auch im Torerfolg nach einem Eckball. Doch zur Überraschung aller entschied Schiedsrichter Alexander Autherith auf Stürmerfoul, gab das Tor nicht.

Das wäre wohl die Vorentscheidung gewesen. Gmünd blieb in der restlichen Viertelstunde die bessere Mannschaft, so nah kam sie dem Tor aber nicht mehr. Da auch Haitzendorf keine Akzente mehr setzen konnte, war Verlängerung angesagt.

Statt Gmünd war plötzlich Haitzendorf vorne

Hier erhöhte Gmünd noch einmal die Schlagzahl, wollte unbedingt in Führung gehen. Als Julian Zimmel alleine auf Keeper Markus Kerschbaum zusteuerte, war es auch fast schon so weit. Kerschbaum brachte den Ball aber aus der Gefahrenzone. Auch der Nachschuss von Frantisek Nemec auf das leere Tor wurde von einem zurückeilenden Tobias Böhm abgewehrt.

Gleich darauf tauchte Gmünd noch einmal gefährlich vor dem Tor auf. Zum Abschluss kam's aber nicht mehr. Haitzendorf eroberte den Ball und erwischte die Gmünder Hintermannschaft im Konter auf dem falschen Fuß. Florian Schuh ließ sich diese Chance nicht entgehen, brachte die Gäste wieder in Führung - und damit auf die Siegerstraße.

Denn Gmünd blieb zwar kampfkräftig bis zum Schluss, was auch der Ausschluss von Jakub Held knapp vor Ultimo unterstreicht, echte Torgefahr konnte man aber nicht mehr ausstrahlen. In der Schlussminute setzte Stefan Nestler per Freistoß noch den Schlusspunkt zum 3:1.

Stimmen zum Spiel:

Markus Fürlinger, Sportlicher Leiter SC Gmünd: „Warum der Schiedsrichter unser 2:1 nicht gelten hat lassen, weiß nur er selbst. Da war einfach kein Foul weit und breit. Die Spieler beider Teams haben sich auch nicht ausgekannt. Wenn das zählt, gewinnen wir die Partie wahrscheinlich. Wirklich schade. Es wäre eine schöne Chance für uns gewesen. Mit dem Spiel selbst bin ich wirklich zufrieden. Wir waren endlich wieder vollzählig. Wir haben mit einem Landesliga-Klub über 120 Minuten top mitgehalten, waren besonders in der zweiten Hälfte und auch anfangs in der Verlängerung am Drücker. Das war moralisch wirklich ein Lebenszeichen von uns. Ich denke daher, dass sich die Enttäuschung auch nicht lange halten wird.“

Statistik:

SC Sparkasse GMÜND - SV HAITZENDORF 1:3 n. V. (1:1, 1:1).

Torfolge: 0:1 (25.) Bassiouny, 1:1 (44.) Nemec, 1:2 (102.) Schuh, 1:3 (120., Freistoß) Nestler.

Gelbe Karten: Jakub Held (47., Unsportlichkeit), Nemec (88., Unsportlichkeit), Peterek (113., Foul); Hausmann (68., Foul), Wallner (116., Unsportlichkeit).

Gelb-rote Karte: Jakub Held/Gmünd (119., Unsportlichkeit).

Gmünd: Kümmel; Korherr, Dürnitzhofer, Peterek, Hold (29. Früchtl); Zimmel, Jakub Held, Höbarth, Obradovic (113. Schmid); Martin Held, Nemec (107. Müller).

Haitzendorf: Kerschbaum; Poeppl, Seletkovic, Stockinger (69. Böhm); Nachförg (100. Wallner), Schuh, Nestler, Poliach, Pirkner (46. Hausmann); Bassiouny (94. Hofbauer).

SC-Gmünd-Stadion, 150 Zuschauer, SR Alexander Autherith.