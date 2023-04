Der nächste Messerstich für schwache Amaliendorfer

Werbung

Amaliendorf - Lilienfeld 1:6. Der Trainereffekt beim SC Amaliendorf ist ausgeblieben. Beim ersten Spiel unter Markus Gaunersdorfer zeigte sich das Schlusslicht neuerlich von seiner ganz schwachen Seite, ließ besonders in puncto Einsatzbereitschaft viel vermissen und streute obendrein in der Defensive Fehler ein. Lilienfeld kam so zu einem ungefährdeten 6:1-Erfolg.

Mit drei Toren sorgten die Gäste schon in der ersten halben Stunde praktisch für die Entscheidung. Erst stand Musa Mustafi in der 13. Minute nach einem Angriff über die linke Seite samt Querpass allein vor Torhüter Joso Kobas, überhob diesen zur Führung. Wenige Augenblicke später ließ ein Pass von der Mittellinie die komplette Amaliendorfer Abwehr alt aussehen. Patrick Schroffenauer stand komplett frei und schoss aus spitzem Winkel ein. In der 27. Minute war nach einem abgeblockten Schuss Mohamed Gad El Rab El Sayed zur Stelle, hielt vom Elfmeterpunkt drauf zum 3:0.

Auch ein Geschenk half nichts mehr

Damit war's schon gelaufen. Die komplett verunsicherten Hausherren konnten nicht mehr reüssieren, selbst ein Geschenk zum zwischenzeitlichen 1:3 durch Martin Nespor, dem ein missglückter Abschlagversuch des angeschlagenen Torhüters Herbert Georgiev vor die Füße fiel und der aus 30 Metern den Keeper überhob, half den Amaliendorfern nicht weiter. Postwendend folgte mit dem 1:4 der nächste Nackenschlag. Ein langer Pass aus dem Mittelfeld spielte zwei Lilienfelder frei. Der eine passte quer zu Mustafi, der einschoss.

Gleich nach Wiederbeginn packte Schroffenauer endgültig den Deckel drauf. Die Gäste schraubten jetzt einen Gang zurück, ließen den SCA am Leben, der konnte aus dem jetzt mehr verfügbaren Platz aber auch keinen Nutzen ziehen. Stärkster Mann war trotz der deftigen Niederlage Torhüter Joso Kobas, der mit einigen Paraden noch eine zweistellige Watschn verhinderte. Von seinen Vorderleuten wurde er aber ein ums andere Mal alleine gelassen. So auch in der 88. Minute, als Maximilian Suppan und Jovan Murisan komplett alleine vor dem Tor auftauchten und Kobas ein sechstes Mal hinter sich greifen musste.

Stimmen zum Spiel:

Michael Pichler, Sektionsleiter SC Amaliendorf: „Da kann ein Julian Nagelsmann, ein Bruno Meyer oder ein Markus Gaunersdorfer draußen stehen. Bei einigen Spielern fehlt einfach die Einstellung. Die ersten zehn Minuten waren nicht so schlecht, aber dann hat das schnelle Gegentor alles über den Haufen geworfen. Wir brauchen nach einem Gegentor so lange, um uns wieder zu erfangen, dass wir in der Zwischenzeit das zweite und dritte Tor auch kassiert haben. Und dann ist es ganz vorbei. Schauen wir uns die zwei Spiele kommende Woche noch an, aber dann werden wir für die Gebietsliga zu planen beginnen.“

Statistik:

Amaliendorf - Lilienfeld 1:6 (1:4)

Torfolge: 0:1 (13.) Mustafi, 0:2 (17.) Schroffenauer, 0:3 (27.) Gad El Rab El Sayed, 1:3 (39.) Nespor, 1:4 (40.) Mustafi, 1:5 (50.) Schroffenauer, 1:6 (88.) Murisan

Karten: Nespor (68., Gelbe Karte Unsportl.), Turek (54., Gelbe Karte Foul)Soare (90+2., Gelbe Karte Foul), Suppan (69., Gelbe Karte Foul)

Amaliendorf: Kobas; Groll (84. Bieringer), Masch, Cmovs, Brunner; Turek; Fuger, Varga, Nespor, Millner; Vidovic (67. Flöck)

Lilienfeld: Suppan, Bajrami (58. Murisan), Georgiev, El Zayat (58. Hikal), Poglitsch (HZ. Soare), Gad El Rab El Sayed, Mustafi (70. Elnour), Ebrahim Amir, Nzogang, Schroffenauer, Ebrahim Yusuf (70. Abdi)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Johann Usrael