Starke Vorstellung, aber wieder leere Hände

Amaliendorf - Rohrendorf 1:2. Die gute Entwicklung beim SC Amaliendorf geht weiter - schlägt sich aber weiter nicht in überlebenswichtigen Punkten nieder. Gegen den FC Rohrendorf war die Gaunersdorfer-Elf über weite Strecken das bessere Team, plagte sich aber furchtbar mit dem Toreschießen und machte es im Gegenzug den Gästen einmal mehr zu leicht.

Schon nach neun Minuten brachte Michael Wildpert Rohrendorf per Flugkopfball, der obendrein Torhüter Joso Kobas zwischen die Beine ging, in Führung. „Beim Abschluss selbst ist Pech, dass der Kopfball so rein geht. Aber in der Entstehung sind da einige Dinge passiert, die nicht notwendig sind. Schon angefangen damit, dass keiner den Ball ins Out schießen braucht“, seufzte Amaliendorfs Sektionsleiter Michael Pichler. Aus dem Einwurf auf der linken Seite entstand die Flanke, die zum Kopfball führte.

Vom frühen Gegentreffer ließen sich die Heimischen aber nicht aus dem Konzept bringen. Nach 20 Minute klopfte Martin Nespor mit einem Freistoß erstmals an. Wenige Augenblicke später traf Yorick Groll nach Vorlage des wiedergenesenen Antonio Vidovic nur das Außennetz.

Amaliendorf traf erst viel zu spät

Zwischendurch überlauerte Torhüter Kobas den Versuch eine Rohrendorfers einen Eckball direkt zu versenken. Ansonsten blieben aber die Heimischen am Drücker. Vidovic scheiterte per Kopf aus nächster Nähe. Dann traf der Stürmer bei einem Eckball die Querlatte, den Nachschuss von Philipp Millner parierte Torhüter Michael Steinschaden. Den Rückstand brachten die Amaliendorfer aber nicht weg.

Die zweite Hälfte eröffnete ein Rohrendorfer Konter, den Edgar Kalchhauser am herauseilenden Kobas vorbei knapp neben das Tor setzte. In der 67. Minute machte es Wildpert besser. Nach einem Querpass des zu wenig attackierten Andreas Bogner brauchte der Torjäger nur mehr einschieben. Die Vorentscheidung. Die endgültige Entscheidung ließ wenige Minuten später Fabian Polland im Konter aus, er umkurvte zwar Goalie Kobas, brachte den Ball aus spitzem Winkel aber nicht mehr ins Tor.

Somit blieb das Spiel noch einigermaßen offen. Der Anschlusstreffer der Hausherren, die in der zweiten Hälfte offensiv nicht mehr diese Gefahr ausstrahlten, kam durch einen Freistoß von Vidovic in der 89. Minute aber zu spät, um noch etwas bewegen zu können.

Stimmen zum Spiel:

Michael Pichler, Sektionsleiter SC Amaliendorf: „Wir waren eigentlich die Besseren, stehen durch Geschenke aber wieder mit leeren Händen da. Die Mannschaft hat die Vorgaben des Trainers gut umgesetzt, viele Chancen herausgespielt. Leider haben wir die nicht genützt. Wir sind mit zwar mit 0:1 in die Pause gegangen, hatten aber das Gefühl, da geht noch was. Es ist bitter. Gegen Purgstall wäre schon ein Punkt drin gewesen. Diesmal müssen wir gewinnen... Herzogenburg am Samstag ist unsere allerletzte Chance.“

Highlights

06.05.2023 16:30

Statistik:

Amaliendorf - Rohrendorf 1:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (9.) Wildpert, 0:2 (68.) Wildpert, 1:2 (90.) Vidovic

Karten: Brunner (49., Gelbe Karte Foul), Millner (54., Gelbe Karte Foul)Markhart (28., Gelbe Karte Kritik), Walzer (52., Gelbe Karte Foul), Dragan (90+1., Gelbe Karte Foul)

Amaliendorf: Flöck, Masch, Varga (90+1. Bieringer), Nespor, Millner (59. Nöbauer), Fuger (78. Rosenauer), Vidovic, Groll, Joso, Brunner, Turek

Rohrendorf: Bogner, Wildpert, Walzer, Skorsch, Steinschaden, Kalchhauser (68. Stradinger), Geppner, Pfaller, Durnwalder (41. Polland), Dragan, Markhart

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Kastenhofer