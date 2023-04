Amaliendorf verlor auch das Kellerderby

Werbung

Amaliendorf - Würmla 1:3. Die erste der wenigen Chancen, um für den ohnehin schon schwierigen Kampf um den Klassenerhalt noch irgendwie in Form zu finden, ließ der SC Amaliendorf am Ostermontag im Kellerduell gegen den SV Würmla aus. In einer sehr mauen Partie - ganz Abstiegskampf eben - musste sich die Meyer-Elf letztlich klar geschlagen geben.

Dabei waren es die Hausherren, die in Führung gingen. Schon in der fünften Minute war Antonio Vidovic nach einem Eckball per Kopf zur Stelle, traf erstmals überhaupt für seinen neuen Klub. Danach hatte Amaliendorf das Spiel unter Kontrolle, schien das 0:7 von voriger Woche aus den Köpfen verdrängt zu haben. Selbst der Ausgleich nach einer Viertelstunde, als Würmlas Patrick Denk an der Cornerfahne Christian Brunner ausspielte und zur Mitte passte, wo Daniel Strohmayer nur mehr ins leere Tor einschieben musste, änderte wenig am Spielgeschehen.

Eckball nach Wiederbeginn als Vorentscheidung

Die Heimischen erarbeiteten sich einige Chancen, wieder in Führung zu gehen. Allein der Treffer fiel nicht. Weder bei Martin Nespors zwei Riesenchancen per Kopf (daneben), noch bei Vidovic' Freistoß, den Würmla-Torhüter Fabian Weissmann noch an die Stange lenkte. So ging es mit 1:1 in die Kabinen.

Und nach dem Seitenwechsel kippte auch die Partie zusehends. Ein Eckball nach fünf Minuten brachte Würmla in Führung. Der Ball wurde von der ersten Stange weiterverlängert, Markus Schnopp sagte zentral vor dem Tor danke. SCA-Trainer Bruno Meyer beorderte sein Team jetzt mehr in die Offensive - auch er wusste, dass für das abgeschlagene Schlusslicht nur Punkte zählen. Das Problem dabei war jedoch, dass Amaliendorf zwar oft vor dem gegnerischen Tor war, aber ideenlos agierte, keine echte Torchance zustandebrachte.

Würmla hingegen genoss die Situation, igelte sich mehr und mehr hinten ein und setzte auf Konter. Die gab's zahlreich, wurden aber teils stümperhaft schon im Ansatz vergeben. Einer führte aber dann doch zum Erfolg: In der 78. Minute vergaß die Abwehr komplett auf Schnopp, der nach einem Querpass seelenruhig zur 3:1-Entscheidung einschießen konnte. So fand eine maue, verkrampfte Partie letztlich doch einen deutlichen Ausgang.

Stimmen zum Spiel:

Michael Pichler, Sektionsleiter SC Amaliendorf: „Wir bekommen einfach zu billige Tore. Pech in den entscheidenden Situationen kommt auch dazu. In der ersten Hälfte hatten wir alles im Griff. Dann machst du in der zweiten Hälfte etwas auf und rennst in Konter... Ein Zuschauer hat nach dem Spiel zu mir gesagt: 'Würmla hat das Spiel nicht gewonnen, sondern Amaliendorf hat das Spiel verloren.' Das trifft es ziemlich genau. Wirklich besser war da keine Mannschaft, es war eine sehr verkrampfte Partie. Aber kaufen können wir uns auch nix drum. Uns rennt die Zeit davon.“

Walter Brandstätter, Trainer SV Würmla: „Wir sind schnell in Rückstand geraten, doch das Team steckte diesen Schock schnell weg. Nach und nach bekamen wir Überhand. So fielen auch die Tore fast zwangsläufig. Nach dem 3:1 war der Gegner abschussreif - wir ließen Sitzer aus.“

Statistik:

Amaliendorf - Würmla 1:3 (1:1)

Torfolge: 1:0 (5.) Vidovic, 1:1 (14.) Strohmayer, 1:2 (50.) Schnopp, 1:3 (78.) Schnopp

Gelbe Karten: Groll (45+2., Unsportlichkeit), Flöck (81., Foul) bzw. keine.

Amaliendorf: Kobas; Nöbauer (65. Flöck), Masch, Cmovs, Brunner (82. Fuger); Groll, Millner, Turek, Varga; Nespor, Vidovic

Würmla: Weissmann; Moissl, Schnopp (80. Lahsnig), Schimany (90+3. Thoma), Klingenbrunner (80. Huemer), Denk, Strohmayer, Schreier, Rauscher, Marschall (HZ. Schauer), Nussbaumer

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Alexander Autherith