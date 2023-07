Loosdorf gegen Melk: Vorfreude auf großes Derby

Endlich kommt es in einem Spiel, in dem es um etwas geht, wieder zum Aufeinandertreffen der beiden Rivalen aus Loosdorf und Melk. Als es zuletzt in einem Bewerbsspiel zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASK Loosdorf und dem SC Melk kam, waren beide Teams in der Gebietsliga. Dort wollte Loosdorf hin und hat es nach dem Meistertitel nun auch geschafft: „Nach dem Aufstieg ist dieses Los natürlich ein echter Hammer. Wir alle freuen uns darauf und können es nicht mehr erwarten. Es ist ein absolutes Highlight“, erklärt Loosdorfs Obmann-Stellvertreter Albert Höfler.

Am 5. August – Anpfiff ist um 19.30 Uhr – beschert der Meistercup den beiden Vereinen dieses Duell. Denn nach dem Aufstieg der Loosdorfer zogen die Bezirkshauptstädter nach. „Wir freuen uns wirklich schon riesig. Es wird sicher auch ein perfekter Abschluss, aus sportlicher Sicht, der Vorbereitung“, sagt Höfler.

Groß ist die Vorfreude auch bei den Melkern. „Das wird sicher eine coole Geschichte“, hebt Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad die Partie als „Rivalenderby“ hervor: „Wenn die Witterung passt, werden schon 800 bis 1.000 Zuschauer nach Loosdorf pilgern, denke ich.“

In diese Richtung plant man auch in Loosdorf: „Wir hatten schon in der Vorwoche die erste Sitzung dazu. Mit 1.000 Zusehern planen wir schon. Wenn noch mehr kommen, freuen wir uns natürlich“, erklärt Loosdorfs Obmann-Stellvertreter Albert Höfler.

Übrigens: Das Heimrecht hat der ASK Loosdorf. Die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern werden aber gleichermaßen auf die beiden Vereine aufgeteilt.