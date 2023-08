ASK Ybbs: Auftakt, Abfuhr Angstgegner

60 starke Minuten reichten nicht: Ybbs musste beim Auftakt- und zugleich Spitzenspiel in Lilienfeld eine enttäuschende 1:4-Niederlage einstecken.

Was war passiert? Ybbs dominierte die erste Hälfte klar, hatte etliche Torchancen – etwa durch Kapitän Dominik Aigner per Kopf, Neuzugang Viktor Vondryska oder Christian Hackl. Lilienfeld traf aber nach einer kurz abgespielten Ecke und für Ybbs war nur Hackl, der sich auf der rechten Seite durchgesetzt hatte, erfolgreich. „Normal musst du 3:1 führen in der Pause“, moniert ASK-Trainer Christian Haabs. Für Lilienfeld war der Zwischenstand schmeichelhaft. „Ganz ehrlich, wenn der Schiri jetzt abpfeift, ich nehme das Remis. Die Ybbser müssten eigentlich schon 3:1 führen“, meinte Lilienfelds Obmann Gernot Edy in der Pause.

Mitte der ersten Halbzeit hatten die Ybbser noch wechseln müssen: Matteo Holzer konnte wegen starker Allergiebeschwerden nicht weitermachen. Für ihn kam Rückkehrer Benjamin Rass.

Auch die erste Phase nach dem Seitenwechsel gehörte dem ASK, Robert Kaminger hatte beispielsweise die Führung im Nachschuss auf dem Fuß. Plötzlich wendete sich aber das Blatt. Ein individueller Fehler von Ybbs bei der Mittellinie bedeutete das 2:1 für Lilienfeld. Und damit waren die Gastgeber am Drücker, nutzten zwei weitere Fehler der Ybbser aus, um auf 4:1 zu stellen. Da half auch ein guter Schuss von Benjamin Rass dazwischen nichts.

„Mit dieser Abschlussleistung vorn und dieser Defensivleistung, wobei es individuelle Fehler waren, nicht vom Taktischen her, kannst du auf dem Level nicht gewinnen“, zeigte sich Haabs enttäuscht nach dem Auftakt.

Unzahl an Chancen, aber zu wenige Tore

Dabei betont Haabs, dass die „ersten 60 Minuten top, top, top“ waren, „unpackbare Individualfehler“ und die Abschlussschwäche hätten aber die Abfuhr zur Folge gehabt. „Wir haben die ganze letzte Woche Torabschlüsse trainiert. Eine Mannschaft, die sich so viele Chancen herausspielt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wenn man den Ball nicht über die Linie bekommt, geht die Partie eben 1:4 statt 4:1 aus“, seufzt Haabs.

Ybbs' Neo-Stürmer Viktor Vondryska (rechts) lieferte eine gute Partie ab, vergab aber auch einige Chancen. Foto: Foto:

Nun wartet das erste Heimspiel am kommenden Samstag. Da gastiert in der Wüsterstrom-Arena der SV Würmla, der sich in den vergangenen Jahren zum Angstgegner der Ybbser entwickelt hat. Haabs hofft auf eine Reaktion des Teams: „Wenn wir keine Tore schießen, wird's auch da nicht klappen.“