Balsam auf der Ybbser Seele

Alles andere als ein Sieg wäre eine herbe Enttäuschung gewesen. Und Ybbs hat sich den Sieg geholt: Mit einer offensiven wie defensiven Glanzleistung hat der ASK den SC Rabenstein 3:0 besiegt.

Selbstverständlich war der „Dreier“ aber keinesfalls. Rabenstein war bis dahin ungeschlagen und lag mit nur zwei Zählern weniger als Tabellenführer Lilienfeld auf Rang drei. Und auf Ybbser Seite war der Druck nach der dritten Niederlage im dritten Auswärtsspiel schon ziemlich groß gewesen.

„Die Mannschaft hatte schon sehr viel Druck“

Umso mehr war der Sieg nun Balsam auf der schwarz-weißen Seele. Trainer Christian Haabs lobt das Team: „Die Mannschaft hatte sich schon sehr viel Druck gemacht, aber die Mannschaft hat das gemeistert. Ich freue mich für die Mannschaft, dass sie den Druck bewältigt hat und die drei Tore gemacht hat.“

Apropos drei Tore: Es wären deutlich mehr möglich gewesen. Ybbs kontrollierte die Partie, ließ nur eine Topchance von Rabenstein zu, die Keeper Stefan Mitmasser parierte. Umgekehrt hätten Viktor Vondryska, Manuel Leitgeb, Matteo Holzer oder Dominik Aigner den Sieg noch viel höher ausfallen lassen können. Dank der Treffer von Leitgeb und Aigner in Hälfte eins hatte Ybbs aber schon eine Hand an den drei Punkten, Matteo Holzer machte kurz vor Schluss dann den Sack zu – 3:0.

Am Sonntag wollen Haabs und Co. in Rohrendorf endlich auswärts nachlegen: „Es wird ein spannendes Spiel. Wir werden uns wieder gut darauf vorbereiten. Und es ändert sich nichts: Wir wollen die drei Punkte holen.“