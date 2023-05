Double für die Donaustädter

Am verlängerten Feiertagswochenende hatte Ybbs doppelt Grund zu feiern: Am Freitag schlugen die Donaustädter im Spitzenspiel St. Peter, am 1. Mai legten sie einen Heimsieg gegen Rabenstein nach.

Dabei waren die Vorzeichen speziell vor dem Auswärtsmatch in St. Peter alles andere als gut: Einsergoalie Stefan Mitmasser war gesperrt und mit David Pudelko, Stefan Strohner und Thomas Kaminger fehlten drei Verteidiger. Also zog das Trainerduo Christian Haabs/Hannes Sonnleitner Dominik Aigner und Andrei Dronca zurück. Im zentralen Mittelfeld begann dafür erstmals der erst 17-jährige Matteo Holzer, der noch dazu durchspielen musste. Der Jungspund geigte aber groß auf.

Es war dann zwar St. Peter, das nach einer guten halben Stunde in Führung ging, nur zwei Minuten später glich Manuel Leitgeb aber wieder aus und kurz nach Wiederbeginn schoss Leitgeb seine Ybbser vor rund 500 Zuschauerinnen und Zuschauern zum 2:1-Sieg. „Wir haben wirklich sehr, sehr leidenschaftlich gespielt und sehr viel Einsatz gezeigt – und uns auch so das Quäntchen Glück verdient, das man gegen so eine Mannschaft braucht“, lobt Haabs sein Team in den höchsten Tönen. „Es war wirklich eine sehr kompakte, geschlossen gute Mannschaftsleistung von uns.“

3:0 über Rabenstein am Staatsfeiertag

Daran schlossen die Donaustädter am Staatsfeiertag an, ließen gegen Rabenstein nur eine Chance zu, erspielten sich selbst dagegen etliche Hochkaräter und gewannen souverän 3:0 – Robert Kaminger traf nach einer Ecke und Christian Hackl schnürte einen Doppelpack. „Ein verdienter Sieg“, lobte Haabs seine Elf einmal mehr. Und einmal mehr glänzte dabei Matteo Holzer, denn bis auf den zurückgekehrten Mitmasser war die Startaufstellung dieselbe wie gegen St. Peter. „Matteo war überragend, richtig gut! Wahnsinn“, sagte Haabs.

Ybbs hat aber nicht nur die „sechs Punkte“ im direkten Duell mit St. Peter geholt und den Vorsprung auf den Tabellenzweiten von einem auf vier Zähler erhöht. Zugutegekommen ist dem ASK noch dazu, dass die viertplatzierten Wieselburger am Samstag in Lilienfeld noch den Ausgleich hinnehmen mussten und Rohrendorf auf Rang drei am Sonntag gegen Seitenstetten verloren hat.

Auf Rechenspiele will sich Haabs dennoch nicht einlassen: „Wir schauen nur auf uns. Die sechs Punkte tun natürlich gut, aber es sind noch acht Spiele – wir brauch über die Tabelle gar nicht reden.“

„Angstgegner“ Würmla ist am Samstag zu Gast

Das nächste der ausständigen acht Spiele steigt am Samstag daheim gegen „Angstgegner“ Würmla: Aus den letzten drei Begegnungen mit Würmla konnte der ASK insgesamt nur einen Punkt holen. „Würmla ist sicher besser als ihr Tabellenplatz“, hebt Haabs die starken Leistungen Würmlas im Frühjahr hervor – vier Siege und ein Remis stehen da zu Buche. „Aber es wird hoffentlich ein gutes Spiel und wir können es hoffentlich positiv für uns gestalten“, sagt Haabs. Thomas Kaminger sollte nach seiner Erkrankung wieder fit sein.