Ein mehrfach wichtiger Sieg für Ybbs

Balleroberung im Mittelfeld, Pass nach links auf Manuel Leitgeb, weiter zu Christian Hackl, „Stangler“ zur Mitte und Viktor Vondryska steht dort, wo er stehen muss – 1:0 für Ybbs in der neunten Minute.

Ybbs hat am vergangenen Samstag gegen Würmla im zweiten Spiel den ersten Saisonsieg gefeiert. Kurz vor der Pause legte Vondryska nach, wieder von Hackl bedient. Und David Pudelko machte im zweiten Durchgang nach einer Hackl-Ecke den Deckel drauf. Ybbs hätte dabei deutlich höher gewinnen können – Pudelko traf das Lattenkreuz und jeweils ein Tor von Leitgeb und Dominik Aigner wurden strittigerweise wegen Abseits nicht gegeben. In der Schlussphase gelang Würmla dann noch der Ehrentreffer, der Ybbser Sieg war aber nicht mehr gefährdet – 3:1.

„Der Sieg war für den Kopf sehr wichtig“

Es war ein Sieg, der mehrfach viel bedeutet hat. Die Ybbser Mannschaft hatte einen Strich unter die bittere 1:4-Auftaktpleite in Lilienfeld gezogen und nun mit frischem Elan den Sieg gefeiert. „Der Sieg war für den Kopf sehr wichtig – nach der letzten Partie, in der wir in den letzten 30 Minuten wirklich nicht gut waren und wir in den ersten 60 Minuten mit der Chancenauswertung extrem gehadert haben“, analysiert Trainer Christian Haabs.

Wichtig war der „Dreier“ zudem für Vondryska, dem mit dem Doppelpack der Knopf aufgegangen ist. Der im Sommer geholte 22-jährige Stürmer war seit dem Test gegen Langenlebarn vier Partien ohne Tor geblieben. „Er war richtig gut, hat eine gute Präsenz gezeigt“, lobt Haabs Vondryska.

Zum Drüberstreuen war es ein Sieg gegen jenes Team, das sich in den letzten Jahren zum Ybbser Angstgegner entwickelt hatte: Ybbs hat Würmla zum ersten Mal seit September 2020 geschlagen, nach drei Niederlagen und einem torlosen Remis.

Wiedergutmachung in Gmünd soll her

Die nächste offene Rechnung wollen die Ybbser am Samstagabend im Waldviertel begleichen – beim SC Gmünd, der Ybbs im vergangenen Mai mit einem 2:1-Sieg einen herben Rückschlag im Titelrennen bescherte. In der aktuellen Saison holte Gmünd zum Auftakt einen Punkt gegen Absdorf und verlor zuletzt 1:2 in Lilienfeld.Gegen Gmünd soll auf

alle Fälle ein Sieg her„Wir werden uns wieder so vorbereiten, dass wir drei Punkte holen können“, blickt Haabs voraus. Gmünd sei aufgrund der Kaderveränderungen im Sommer noch „ein bisschen eine Unbekannte“. „Aber wir werden versuchen, unser Spiel wieder so durchzuziehen und so viele Tore zu machen, wie es halbwegs den Chancen entspricht“, sagt Haabs. „Und wir werden versuchen, die Niederlage vom Frühjahr auszubessern.“