Ex-Melker Vondryska stürmt für Ybbs

Der ASK Ybbs hat sich kurz vor dem Ende der Übertrittszeit noch die Dienste eines neuen Stürmers gesichert: Viktor Vondryska. Der 22-jährige, 1,90 Meter große Slowake ist kein Unbekannter, kickte bereits im Herbst 2021 in Melk - und mit den Löwen damals auch auswärts in Ybbs.

Und es dürfte Vondryska damals gefallen haben beim ASK - zufälligerweise übrigens das erste Spiel der Ybbser unter Trainer Christian Haabs. „Bei den Verhandlungen hat er (Vondryska; Anm.) von Ybbs geschwärmt. Er hatte Angebote aus der Burgenland-Liga, was näher für ihn gewesen wäre. Aber er wollte trotzdem zu uns. Das ist schon sehr, sehr positiv“, erzählt Haabs.

Am Montag vergangener Woche war Vondryska nach einem Gastspiel in den USA nach Österreich gekommen - in den USA kickte er in der USL League Two für den RKC Third Coast. Am Dienstag kam der Kontakt mit Ybbs zustande, am Freitag stand er gleich beim Testspiel gegen die Amstettner Amateuer am Feld. Und besser hätte er sich nicht präsentieren können: Beim 7:3-Sieg der Ybbser traf Vondryska selbst dreimal und war an allen anderen vier Toren beteiligt. „Er ist ein sehr netter Typ, ein intelligenter Spieler, der augenscheinlich sofort in der Mannschaft angekommen ist“, erzählt Trainer Hannes Sonnleitner. „Man hatte gleich das Gefühl, dass er in der Mannschaft integriert ist, dass die Mitspieler ihn suchen“, führt Sonnleitner weiter aus. Und: „Er ist genau der Spielertyp, den wir gesucht hatten, den wir noch nicht gehabt haben.“