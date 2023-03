Feinschliff fehlt noch

Nach den starken Gegnern der vergangenen Wochen – ausschließlich Landesligisten – duellierte sich Ybbs im vorletzten Testspiel mit Gebietsligist USC Hartl Haus. Nach Wunsch lief es für den ASK aber nicht.

Erstens fehlten gleich sieben Spieler: David Pudelko, Robert Kaminger, Matthias Wurm, Christopher Rass, Blaz Udovcic, Sandor Szidor und Emir Acer. Zweitens war der Platz derart holprig, dass an ein Kombinationsspiel kaum zu denken war. Dazu gesellten sich einige Fehler in den Reihen der Ybbser. „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe. Wir haben keine Torchancen erspielt und dem Gegner zwei Möglichkeiten gegeben, von denen er eine genutzt hat“, sagt Trainer Christian Haabs.

Jungspunde zeigen auf

Nach dem Seitenwechsel legte Ybbs dank Umstellungen einen Gang zu. Mario-Tiberiu Dragodan glich aus, der ASK war dann deutlich überlegen, fing sich durch einen weiteren Fehler zwar noch ein Gegentor ein, Dominik Aigner und Christian Hackl machten in den Schlussminuten den Sieg dann aber doch noch klar. Haabs hebt dabei die jungen Matteo Holzer („Der auffälligste Spieler am Platz.“) und Doppelassistgeber Fabian Kamleithner hervor: „Die zwei Jungen waren zwei Lichtblicke. Der dritte Lichtblick war, dass es der ganzen Mannschaft nicht egal war, zu verlieren.“

Die letzte Vorbereitungspartie vor dem Rückrundenstart soll gegen Grein über die Bühne gehen. Weil die Oberösterreicher aber Platzprobleme haben, sind genaue Austragungszeit und genauer -ort noch in der Schwebe. Bis auf den wohl länger verletzten Rass sollten Haabs wieder alle Spieler zur Verfügung stehen. Und er will von der Laufbereitschaft bis zum Siegeswillen eine Topleistung sehen: „Wir müssen unsere Spielprinzipien mehr verinnerlichen und sie dann auf den Platz bringen, damit wir erfolgreich sind.“

Keine Nachrichten aus 2. Landesliga West mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden