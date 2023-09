Ybbs gegen Melk: Alles angerichtet fürs große Derby

Derbytime! Am kommenden Samstag, genau ein Jahr und fünf Monate seit dem letzten Aufeinandertreffen in der 2. Landesliga, stehen sich Ybbs und Melk wieder gegenüber. Und es ist ein Duell, das viel, viel Spannung verspricht.

Ybbs endgültig wieder da

Auf der einen Seite steht Gastgeber Ybbs: Der Titelaspirant, der in den ersten Runden mit den Ergebnissen zu kämpfen hatte, nun aber endgültig wieder in der Erfolgsspur ist. Denn die Ybbser haben am Sonntag in Rohrendorf mit einem 5:1 den ersten Auswärtssieg gefeiert, damit nach dem 3:0 über Rabenstein nachgelegt und in der Tabelle den Anschluss ans vordere Drittel geschafft.

In Rohrendorf hätte die Partie trotz Ybbser Überlegenheit eine andere Wendung nehmen können: Ex-Profi Issiaka Ouedraogo trat beim Stand von 0:0 zum Elfmeter an, ASK-Keeper Stefan Mitmasser parierte den Strafstoß aber. Kurz vor der Pause schlug Ybbs dann Kapital aus den spielerischen Vorteilen: Zuerst war Manuel Leitgeb nach Zuspiel von Benjamin Rass zur Stelle, gute fünf Minuten später war es genau umgekehrt – 0:2.

Im zweiten Durchgang drückte Ybbs weiter – und machte mit einem zweiten Doppelschlag den Sack zu: Rass traf nach einer Ecke von Stefan Strohner und dann verwertete Fabian Holzer einen Elfmeter nach Foul an Bruder Matteo. Dominik Aigner erhöhte kurz vor Schluss auf 0:5, Rohrendorf gelang nur noch der Ehrentreffer. „Die ersten drei Auswärtsspiele hat uns das Quäntchen Spielglück gefehlt. Das hatten wir jetzt mit dem gehaltenen Elfmeter. Über die volle Distanz haben wir verdient gewonnen“, gratuliert ASK-Trainer Christian Haabs seinem Team.

Melker Erfolgslauf

Die Melker Löwen haben mit dem jüngsten 3:2-Erfolg in Rabenstein den vierten Sieg in Folge eingefahren und damit den zweiten Tabellenplatz gestürmt – und das als Aufsteiger! „Wenn wir vor der Saison gesagt hätten, dass wir nach über einem Viertel der Meisterschaft auf Rang zwei liegen, hätte uns niemand geglaubt“, gibt's auch von Melks Trainer Helmut Anderst viel Lob für sein Team.

Jüngst im Pielachtal waren die Löwen dank Dusan Majkic und Marco Hoppi schon 2:0 in Führung. In Hälfte zwei kam Rabenstein aber zurück, glich innerhalb von sieben Minuten wieder aus. Und trotzdem kämpften die Löwen weiter und landeten den Lucky Punch: Strahinja Macanovic verlängerte einen Einwurf und Majkic schloss eiskalt ab – 3:2-Siegtor in der 87. Minute.

Das erwarten die Teams

Die Ybbser werden unter der Woche daran arbeiten, Majkic und Co. Paroli bieten zu können. „Sie haben eine sehr starke Offensive, haben fünfmal gewonnen und 23 Tore geschossen. Es ist sehr interessant, diese Offensive zu kontrollieren. Ich hoffe, dass wir uns so gut vorbereiten, dass wir sie im Griff haben“, blickt Haabs voraus. Zwei personelle Fragezeichen gibt's beim ASK: Christian Hackl muss seine Oberschenkelverletzung genauer untersuchen lassen und Neuzugang und Ex-Melker Viktor Vondryska muss sich von einer Erkrankung erholen.

Auf der Seite der Melker zeigt sich Anderst gewarnt, sieht aber auch einen möglichen Vorteil für seine Löwen: „Es wird ein sehr schweres Spiel: Jetzt haben wir die vermeintlich Großen, Ybbs und Wieselburg, aber wir tun uns gegen so Mannschaften vielleicht ein bisschen leichter. Wir werden uns gut vorbereiten und wollen auf alle Fälle etwas mitnehmen. Wir sind Zweiter – ich glaube, wir haben uns gehörigen Respekt erarbeitet in der Liga und das wollen wir zeigen.“ Anderst kann beim Derby aus dem Vollen schöpfen. Anpfiff am Samstag in der Wüsterstrom-Arena ist um 16 Uhr.