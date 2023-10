Ybbs und Melk: Nach dem Derby ist vor dem Derby

So hat Ybbs gewonnen

In der ersten halben Stunde hat Ybbs den Grundstein für den Derbysieg gelegt. Mit einem Doppelpack durch Manuel Leitgeb – einmal durch Assist von Kapitän Fabian Holzer, einmal von Dominik Aigner – liegt der ASK nach zwölf Minuten schon 2:0 in Führung. Benjamin Rass erhöht dann, von Melks Innenverteidiger Adam Laczko abgefälscht, in der 30. Minute auf 3:0.

Dann entwickelt sich das Derby aber zu einem offenen Schlagabtausch. Melk verkürzt noch in Hälfte eins auf 3:2: Zuerst trifft Benjamin Zuber nach einem Eckball, dann verwertet Laczko einen Elfmeter nach Foul an Dusan Majkic. Ybbs vergibt unterdessen die Chance auf die Vorentscheidung – vor allem bei einem Schuss von Aigner aus kurzer Distanz.

In Hälfte zwei sind die Löwen dann gefährlicher: Einen Schuss von Zuber kann Thomas Kaminger auf der Linie klären, ASK-Keeper Stefan Mitmasser entschärft einen Versuch von Strahinja Macanovic und beinahe trifft Marius Schmidt nach einer Ecke von Marco Hoppi. Auch Hoppi klopft dann noch mit einem Distanzschuss an, Ybbs erkämpft sich aber mit viel Leidenschaft den 3:2-Sieg.

Manuel Leitgeb (rechts) traf zweimal für Ybbs. Strahinja Macanovic (links) hatte den Melker Ausgleich am Fuß. Foto: Michael Bouda, Michael Bouda

Ybbs' Dominik Aigner (links) und Melks Mahmut Harmanci vor der Traumkulisse von 700 Fans. Foto: Michael Bouda, Michael Bouda

Benjamin Zuber (links) eröffnete Melks Aufholjagd. ASK-Stürmer Viktor Vondryska war angeschlagen. Foto: Michael Bouda, Michael Bouda

Die Ybbser Abwehr um David Pudelko (links) hielt den Angriffen von Petr Kurtin und Co. stand. Foto: Michael Bouda, Michael Bouda

Statistische Leckerbissen

Ybbs hat damit das erste Duell seit Melks Wiederaufstieg gewonnen. Die beiden jüngsten Aufeinandertreffen in der Saison 2021 /22 hatte ebenfalls der ASK für sich entschieden: 5:1 in Melk und 4:0 daheim. Beim 5:1 hatte übrigens Leitgeb ebenfalls einen Doppelpack geschnürt. Leitgeb ist damit der unumstrittene Derbygoalgetter: Zwölfmal hat der Mittelfeldspieler gegen Melk getroffen.

In den 20 Duellen der beiden Bezirksvertreter seit Herbst 2008 hat Ybbs nun neunmal gewonnen, dreimal gab's ein Remis und achtmal hat Melk drei Punkte mitgenommen.

Das sagen die Trainer

Für Ybbs-Coach Christian Haabs war es „summa summarum (...) ein super Fight bis zum Schluss. Es gehört auch einmal dazu, dass man mit Kampf ein Spiel zu Ende bringt. Tausend Rosen – man darf auch einmal so einen Sieg mitnehmen. Und er war auch höchst verdient.“ Und da gehöre auch etwas Glück dazu, sagt Haabs: „Gott sei Dank haben wir uns belohnt mit dem Quäntchen Glück, das bei den drei Niederlagen gefehlt hat.“

Melks Trainer Helmut Anderst betrachtete die knappe Pleite als „sehr bitter“: „Das Problem war unsere Leistung in den ersten 30 Minuten. Wir hatten uns viel vorgenommen, das hat aber überhaupt nicht funktioniert in den ersten 30 Minuten – da haben wir praktisch null Zweikämpfe gewonnen.“ Dennoch war er stolz auf seine Löwen: „Dann hat die Mannschaft wirklich Moral bewiesen, aber wir haben in der zweiten Halbzeit einfach den Ausgleich nicht gemacht. Ich kann der Mannschaft aufgrund der Leistung in den letzten 60 Minuten keinen Vorwurf machen.“

Schon wieder Derby-Time

Nach dem Derby ist vor dem Derby: Für Ybbs wartet das Gastspiel bei Purgstall, Melk empfängt zu Hause Wieselburg.

Der ASK ist am Samstag um 16 Uhr im Fliederstadion gefordert. „Sie sind ein sehr guter Gegner, haben individuell sehr gute Spieler, haben einen sehr guten Trainer – es wird ein spannendes Spiel“, blickt Haabs in Richtung des Auswärtsspiels. „Schauen wir, was passiert – wir werden uns auf jeden Fall gut vorbereiten.“ Fehlen wird voraussichtlich noch Christian Hackl, der seit Mitte September mit Oberschenkel-Problemen kämpft. Bei Purgstall hat Coach Jürgen Moser noch größere Personalsorgen: „Es wird natürlich alles andere als einfach werden. Wir haben vor allem das Problem, dass wir Woche für Woche aufgrund der Ausfälle die Mannschaft umbauen müssen.“ Spielmacher Alexander Obermayr und Florian Redl sollten zurückkehren, ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Michael Mistelbauer. Moser ist aber Feuer und Flamme: „Wir freuen uns auf dieses Derby.“

Vorfreude herrscht auch bei den Melkern auf das Prestigeduell mit Wieselburg am Freitag um 20 Uhr. „Es ist natürlich ein schwieriges Spiel, aber ich fürchte, dass Wieselburg dran glauben muss: Wir holen uns daheim die verlorenen Punkte zurück“, sagt Anderst, dem alle Spieler zur Verfügung stehen. Wieselburgs Coach Rudi Vogel hat freilich andere Pläne: „Wir wollen natürlich unseren Erfolgslauf fortsetzen, um Tabellenführer Lilienfeld weiter unter Druck setzen zu können.“ Vogel wird nur Mittelfeldspieler Clemens Heindl fehlen.

Anlässlich des Derbys veranstalten die Melker auch eine große Tombola. Der Hauptpreis ist ein Mountainbike; neben weiteren Preisen gibt's auch Karten für das Theater „Kaffee mit Schlag“ des Melker Singvereins zu gewinnen.

Stimmen zum Derby

Fabian Holzer, Kapitän des ASK Ybbs: „Wir hätten uns das Spiel in der ersten Halbzeit einfacher gestalten können, wenn wir das vierte Tor gemacht hätten. In der zweiten Halbzeit hat dann jeder gekämpft – wir wollten den Sieg unbedingt haben. Beim Schlusspfiff war die Erleichterung sehr groß. Es war der Sieg im ersten von drei Derbys.“

Manuel Leitgeb, Ybbser Doppeltorschütze in den jüngsten zwei Derbys gegen Melk: „Ich glaube, dass es wichtig war, dass wir früh in Führung gegangen sind und dann gleich das 2:0 gemacht haben. Insgesamt war es ein extrem offener Schlagabtausch, den wir schon verdient gewonnen haben. Es war ein extrem geiles Derby.“

Nikolaus Weinfurter, Kapitän des SC Melk: „In der zweiten Halbzeit war es eine offene Partie, Ybbs war dann der glückliche Sieger. Aber ich glaube, wir können zufrieden sein mit der Leistung. Ein X wäre für mich gerecht gewesen – aber Fußball ist nicht immer gerecht.“

Marco Hoppi, Flügelspieler und Standardspezialist beim SC Melk: „Im ersten Moment waren wir sehr traurig, dass wir nichts mitgenommen haben. Ich finde, das hätten wir uns auf alle Fälle verdient gehabt. Aber die Köpfe waren sehr schnell wieder oben. Auf die Art und Weise kann man verlieren – Wille und Leidenschaft waren da.“

Viktor Vondryska, Stürmer beim ASK Ybbs und im Herbst 2021 in Melk: „Es war sehr besonders für mich. Ich habe einige Erinnerungen, die nicht die besten sind, aber die Leute in Melk sind sehr freundlich. Ich kenne die Leute und habe mich gefreut auf das Spiel. Aber trotzdem bin ich froh, dass wir gewonnen haben.“