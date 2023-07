Ybbs und Melk zurück am Platz

Die Pause ist zu Ende: Der Startschuss für die Sommervorbereitung ist sowohl in Ybbs als auch bei Aufsteiger Melk diese Woche gefallen.

Für die Ybbser ist es am Montag wieder losgegangen. In den insgesamt fünf Vorbereitungswochen wartet auf die Donaustädter ein dichtes Programm. Vier Einheiten – je zwei Trainings und zwei Testspiele – stehen pro Woche an.

Die erste Vorbereitungspartie ist mit dem Oberösterreichischen Landesligisten Union Perg bereits absolviert – die Partie ging am Dienstag nach Redaktionsschluss über die Bühne.

Am Freitag empfangen die Ybbser dann die SKU Amstetten Amateure, danach geht's zum 2.-Landesliga-Ost-Klub Langenlebarn. Gleich zwei Spiele bestreitet der ASK am 21. Juli – und zwar jeweils mit einer gemischten Mannschaft. „Damit auch U23-Spieler die Chance bekommen, sich zu beweisen und für höhere Aufgaben zu empfehlen“, erklärt Obmann Christian Eplinger. Um 18.15 Uhr duelliert sich ein Team mit dem SV Gottsdorf – und zwar in Hofamt Priel im Rahmen des Sportfestes. Um 19.30 Uhr ist Anpfiff für das zweite Team in Waidhofen/Ybbs. Danach wartet mit St. Peter der Kontrahent der vergangenen Saison, der das Titelrennen für sich entschieden hat. Als Generalprobe bitten die Ybbser am 4. August Blindenmarkt zu sich. Der Startschuss für die neue Saison fällt dann am 13. August in Lilienfeld.

Melker Testspielauftakt gegen Leonhofen

Auch die Melker um Neo-Coach Helmut Anderst haben sich am Montag dieser Woche zum ersten gemeinsamen Training getroffen. Insgesamt stehen vier Einheiten in der ersten Woche am Programm, fünf in der zweiten und dann wieder jeweils vier Einheiten in den darauffolgenden drei Wochen, wie Melks Sportlicher Leiter Alfred Konrad erklärt. Die erste Vorbereitungspartie bestreiten die Löwen am kommenden Freitag bei Leonhofen – um 18 Uhr kicken die Reserven, um 20 Uhr die Kampfmannschaften. Danach geht's für Melk noch gegen die Gebietsligisten Mauer-Öhling, Kottes und Weißenkirchen, ehe am 5. August das Cup-Derby in Loosdorf wartet (mehr dazu auf Seite 83). Als erste Ligapartie nach dem Wiederaufstieg sind die Löwen am 13. August in Rohrendorf zu Gast.

Was die Zusammensetzung der Mannschaft betrifft, soll sich nicht viel ändern. „Ich denke, dass es sich nach dieser erfolgreichen Saison jeder Spieler, der dabei mitgewirkt hat, verdient hat, sein Können in einer höheren Liga unter Beweis zu stellen“, sagt Konrad. Nach den Abgängen der beiden Goalies Jasmin Nuhanovic und Lubos Lukac ist der SC noch auf der Suche nach einem Ersatztorhüter. Zudem könnte noch ein junger Spieler kommen.