Alles angerichtet für das große Derby in Ybbs

Das prestigeträchtige Duell der Lokalrivalen und gleichzeitig das Spitzenspiel mit Vorentscheidungscharakter für die Meisterschaft: Es wartet ein echter Fußball-Leckerbissen, wenn am Samstag der ASK Ybbs den SC Wieselburg empfängt.

„Derby daheim ist immer schön. Die Vorfreude ist groß“, sagt ASK-Kapitän Dominik Aigner im Vorfeld des Schlagers, er stellt aber klar: „Trotzdem ist es ein Spiel wie jedes andere. Wir müssen einfach unsere Leistung bringen.“ Der Ybbser Trainer Christian Haabs bleibt ebenfalls sachlich: „Wir werden uns konzentriert vorbereiten.“

Vogel: „Wenn wir verlieren, ist Ybbs eigentlich schon Meister“

Eine Art Schicksalsspiel erwartet Wieselburgs Trainer Rudolf Vogel: „Ganz einfach und ehrlich gesagt müssen wir am Samstag gewinnen, wenn wir eine Chance haben wollen. Wenn wir verlieren, ist Ybbs eigentlich schon Meister und auch bei einem Unentschieden brauchen wir schon fast ein Fußballwunder, auch wenn es die immer geben kann.“ Wieselburg hat zum Auftakt gegen Rabenstein 3:0 gewonnen und damit die doch eher überraschende Niederlage von St. Peter gegen Seitenstetten ausgenutzt und sich auf Rang zwei befördert.

Ybbs ist mit einem 3:0-Sieg in Amaliendorf erfolgreich ins Frühjahr gestartet und führt mit sechs Punkten Vorsprung auf die Wieselburger die Tabelle an. Obwohl sich Gastgeber Amaliendorf im Winter verstärkt hat, ließen die Ybbser nichts anbrennen und kaum Chancen zu. Und selbst arbeiteten die Donaustädter kontinuierlich nach vorn, erspielten sich einige Möglichkeiten.

Kapitän Dominik Aigner brachte den ASK per Foul-Elfmeter in Front, Manuel Leitgeb und Christian Hackl machten im zweiten Durchgang den Deckel drauf. Haabs sah spielerisch noch Luft nach oben, auf der Leistung könne man aber aufbauen: „Die Fehlpassquote war auf jeden Fall noch zu hoch. Was gut funktioniert hat, war, dass wir drei Tore geschossen haben – das ist schon sehr positiv.“

Für das Derby am Samstag gibt es noch ein personelles Fragezeichen: Robert Kaminger ist angeschlagen. Aigner bekam in Amaliendorf einen Schlag gegen’s Schienbein, der Captain gibt aber Entwarnung: „Es ist überhaupt kein Problem. Schon gar nicht vor dem Derby.“

Verletzte Stammkräfte melden sich zurück

Auch die Wieselburger waren mit dem Start in die Rückrunde auf jeden Fall zufrieden. Gegen Rabenstein gab es einen verdienten 3:0-Sieg. „Meiner Meinung nach eine ganz klare Angelegenheit für uns. Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. Der Start ist damit geglückt“, freut sich Vogel über den guten Start in die Frühjahrssaison.

Beim 3:0-Sieg gab es dazu noch die ein oder andere positive Meldung. Die beiden lange verletzten Stammkräfte Alexander Hiesberger und Clemens Heindl sind am Weg der Besserung. Hiesberger konnte in der Innenverteidigung sogar starten, musste dann aber während der Partie wieder angeschlagen ausgewechselt werden. Heindl konnte Vogel von der Bank bringen. „Bei Alexander Hiesberger müssen wir jetzt einmal schauen, wie schlimm es wieder ist und ob es geht. Bei Clemens sieht es ganz gut aus – er hat auch nach seiner Einwechslung gleich ein sehr gutes Spiel gemacht. Dennoch haben beide Spieler nur wenige Teile der Vorbereitung mitmachen können. Wir müssen also aufpassen“, erklärt Vogel.

Dazu stand beim Auftakt auch die Defensive wieder sehr sicher. „Über 90 Minuten glaube ich, dass wir eigentlich keine einzige echte Torchance zugelassen haben“, sagt der SCW-Coach.

Außerdem zeigte sich in der Offensive der Wieselburger Torgarant Gabriel Hinterberger schon wieder in guter Form. Er markierte beim 3:0-Sieg gleich zwei Treffer.