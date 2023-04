Titelrennen, Traumkulisse, Totalversagen

Werbung

„Dass wir uns diese Blöße geben – vor dieser Kulisse.“ Ybbs-Kapitän Dominik Aigner fasst die Gefühlslage des ASK nach dem Heimspiel gegen Wieselburg zusammen. Die Schwarz-Weißen sind im Spitzenspiel der 2. Landesliga West, im prestigeträchtigen Derby, vor einer Traumkulisse von über 800 Zuschauerinnen und Zuschauern in ein 0:5-Debakel geschlittert.

Es hätte anders laufen können: Christian Hackl hat wenige Minuten nach dem Anpfiff das 1:0 am Fuß, nachdem Wieselburgs Keeper Dominic Gottsmann den Ball nach einer Flanke von Andrei Dronca auslässt. Die Situation war aber sinnbildlich für die Ybbser am vergangenen Samstag: Vorn lief einfach zu wenig zusammen – wie etwa bei den Chancen von Fabian Holzer, Aigner und weiteren von Hackl. Wieselburgs Coach Rudolf Vogel atmete auf: „Hätten wir uns bei der Ybbser Chance nach fünf Minuten, als unser Keeper zuerst den Ball aufgrund der sehr tief stehenden Sonne ausgelassen, danach aber sensationell reagiert hatte, einen Gegentreffer eingefangen, wäre die Partie vielleicht anders verlaufen.“

Effizienz als Wieselburger Trumpf

Und bei Wieselburg war es genau umgekehrt, es lief wie am Schnürchen: Fast jede Chance ein Tor, die 3:0-Führung zur Pause hatte schon viel von Vorentscheidung. „Da haben wir wirklich sehr effizient gespielt. Wir ließen es uns nicht nehmen bzw. hatten auch das Glück, quasi aus jeder Chance ein Tor zu machen. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, war Vogel zufrieden.

Ins Bild passte, dass dann auch noch das vermeintliche 1:3 für Ybbs durch Aigner strittigerweise wegen Abseits nicht gegeben wurde. Mit Matthias Wurms unglücklichem Eigentor war die Niederlage dann besiegelt, mit Gabriel Hinterbergers drittem Treffer das Ybbser Debakel perfekt.

Hinterberger für Vogel in „überragender Form“

Für Hinterberger waren es übrigens die Saisontreffer Nummer 18, 19 und 20. Vogel begeistert: „Er ist überragend in Form. Er macht nicht nur die notwendigen Tore, sondern arbeitet unglaublich mannschaftsdienlich und erarbeitet sich dadurch auch viele Chancen selbst.“ Begeistert war Vogel auch von Innenverteidiger Tomas Salata, der „100 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen hat“.

Für den SCW-Coach war die perfekte Umsetzung der taktischen Vorgaben der Schlüssel zum Derbyerfolg. Er schildert: „Es ist uns gelungen, ihren Spielmacher Matthias Wurm nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Außerdem war der brandgefährliche Seitenspieler Manuel Leitgeb bei Philipp Wurzer bestens aufgehoben. Dadurch blieb Ybbs in der Offensive harmlos, was unserem Spiel sehr entgegengekommen ist.“

ASK-Kapitän Aigner: „Man kann ihnen nur gratulieren“

Ybbs' Kapitän Aigner sah klare Vorteile bei den Gästen: „Wieselburg war richtig effizient und hat unsere kleinen Unkonzentriertheiten und auch größere Fehler eiskalt ausgenutzt. Gleichzeitig ist uns vorne zu wenig gelungen. Man kann ihnen nur gratulieren“, resümiert Aigner.

ASK-Trainer Christian Haabs geht mit sich und dem Team hart ins Gericht: „Es war ein Totalversagen – von allen. Da können auch wir uns als Trainer nicht ausnehmen. Aber es gibt so Spiele. Vielleicht war das der Weckruf zur richtigen Zeit.“ Jener Weckruf, so hoffen Haabs und Aigner, wie im Herbst die 1:2-Pleite gegen Schweiggers, nach der Ybbs in der Hinrunde nicht mehr verlor, acht der zehn weiteren Spiele gewann.

Denn Wieselburg hat das Titelrennen wieder spannend gemacht: Drei Punkte liegt der ASK nun nur mehr vor den Braustädtern und mit dem 0:5 wäre Wieselburg bei Punktegleichheit vor Ybbs zu reihen. Dementsprechend herrschte Jubelstimmung und Erleichterung bei Wieselburgs Coach Rudolf Vogel: „Wir haben gewusst, was auf dem Spiel steht. Bei einer Niederlage wäre für uns der Zug abgefahren gewesen. Mit dem 5:0-Sieg machen wir es nun wieder spannend. Der Druck war groß, aber es ist uns gelungen, dass die Meisterschaft nicht schon nach zwei Runden im Frühjahr quasi entschieden ist.“

Ybbser wollen Schalter umlegen

Aber Ybbs führt nach wie vor die Tabelle an. Derbyniederlage hin oder her: Aigner betont, dass die Saison noch lang ist. „Jetzt sind es drei Punkte Vorsprung, aber auch wenn es neun gewesen wären, hätten wir uns nicht ausruhen dürfen. Wir versuchen, jede Partie zu gewinnen. Wir werden jetzt den Schalter wieder umlegen und uns in Erinnerung rufen, dass es nicht von alleine geht.“

Die nächste Möglichkeit, ihre Titelambitionen wieder zu untermauern, haben die Ybbser am Karsamstag – ausgerechnet gegen Schweiggers.

Für die Braustädter steht am Karfreitag die nächste vorentscheidende Begegnung bevor. Die SCW-Kicker bekommen es mit dem weiteren Titelaspiranten UFC St. Peter zu tun. Der aktuelle Tabellendritte hat in der Vorwoche einen 7:0-Kantersieg gegen Amaliendorf gefeiert und kommt ebenfalls mit breit geschwellter Brust in die TTI-Arena. Dessen ist sich auch Rudi Vogel bewusst: „Auf uns wartet das nächste Spitzenspiel, in dem wir bestehen müssen, wenn wir weiterhin ganz vorne dabei sein wollen. St. Peter hat eine tolle Truppe. Nach dem 5:0 in Ybbs brauchen wir uns aber nicht zu verstecken.“