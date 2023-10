Ybbs und Wieselburg: Was nach dem Derby bleibt

1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, Traumwetter und Oktoberfest: Die Kulisse wurde dem Derby zwischen Ybbs und Wieselburg definitiv gerecht. Und auch die Partie selbst.

Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, das Mittelfeld war heiß umkämpft, sowohl Ybbs wie Wieselburg fehlte es vorne aber an der letzten Konsequenz. So war es ein ruhender Ball, der das erste Tor brachte: Foul von Wieselburgs Keeper Dominic Gottsmann an Manuel Leitgeb im Sechzehner und Viktor Vondryska verwertete den Elfmeter souverän zur Ybbser Führung. Die hielt allerdings nur gute fünf Minuten: Wieselburg nutzte einen Ybbser Ballverlust, schneller Pass in die Spitze und Goalgetter Gabriel Hinterberger netzt eiskalt – 1:1.

Wieselburg wird gefährlicher

Das wäre ein gerechtes Endresultat gewesen – wenn Wieselburg nach der Pause nicht das gefährlichere Team gewesen wäre. Der Ex-Ybbser Marco Talir hatte eine Topchance und immer wieder kombinierten sich Hinterberger, Filip Faletar und Co. gefährlich in Richtung Ybbser Tor. Aber auch Ybbs hatte immer wieder gute Umschaltsituationen – und schlug daraus Kapital: Wieselburgs Jürgen Pilz foulte infolge einer Ecke Ybbs' Stefan Strohner – wieder Elfmeter! Und Vondryska bewies wieder einen kühlen Kopf – 2:1. Wieselburg probierte es danach zwar noch, Ybbs zeigte aber neuerlich eine kämpferisch starke Leistung – und bejubelte damit den 2:1-Derbysieg.

Der frühere Ybbser Marco Talir (rechts) hatte in Hälfte zwei eine der besten Chancen für Wieselburg. Letztendlich musste ASK-Keeper Stefan Mitmasser vor den rund 1.000 Fans aber nur einmal hinter sich greifen. Foto: Fotos:, Michael Bouda

Und der war für Ybbs-Trainer Christian Haabs auch gerechtfertigt: „Der Sieg war weder glücklich noch unverdient. Wieselburg war ein bisschen feldüberlegen, aber es gewinnt nicht immer der, der feldüberlegen ist. Wir nehmen den Sieg gerne mit.“ Naturgemäß anders sah's SC-Coach Rudi Vogel: „Ich kann der Mannschaft eigentlich nur ein Lob aussprechen, weil wir Ybbs vor 1.000 Leuten dominiert haben. Aber die Punkte waren nicht auf unserer Seite – das ist ärgerlich.“ Besonders die Elfer waren ihm ein Dorn im Auge: „Da muss man sich besser verhalten.“

Überschattet wurde das Derby allerdings von zwei Verletzungen: Beim angesprochenen zweiten Elfmeterfoul verletzten sich sowohl Pilz als auch Strohner. Pilz musste mit einer stark blutenden Kopfwunde ins Spital gebracht und genäht werden. Mittlerweile befindet er sich aber auf dem Weg der Besserung. Strohner erlitt schwere Beschädigungen der Zähne. Derzeit wird eruiert, wie schwer die Verletzungen sind.

Neun Punkte Vorsprung auf das Verfolger-Quartett

In der Tabelle ist Ybbs nun an Punkten mit Wieselburg gleichgezogen und liegt auf Rang drei: Beide Teams halten so wie Melk und Rohrendorf bei 19 Zählern. Der Ybbser Sieg hat damit vor allem ein Team gefreut: Lilienfeld. Der Tabellenführer hat dank des Erfolgs gegen Rabenstein neun Punkte Vorsprung auf das Verfolger-Quartett. Wieselburg hat Lilienfeld damit davonziehen lassen, in eineinhalb Wochen, am 28. Oktober, kommt's in Lilienfeld zum direkten Duell. „Das ist die allerletzte Chance, dass wir noch herankommen. Wir müssen jetzt alle drei Spiele gewinnen, wenn wir noch mitreden wollen um den Titel“, sagt Vogel mit Verweis auf das kommende Spiel gegen Absdorf und den Hinrundenabschluss gegen Gmünd.

Zur Tabellensituation will sich Ybbs-Trainer Christian Haabs nicht näher äußern: Der Fokus liege auf der nächsten Partie. Da gastiert Ybbs am Samstag in Seitenstetten. „Sie sind eine sehr, sehr gute junge Truppe. Es ist richtig geil, was sie dort kreiert haben. Es wird spannend – es ist immer schwer, gegen sie zu spielen“, sagt Haabs.

Stimmen zum Derby

Fabian Holzer, Kapitän, ASK Ybbs: „Das ganze Spiel war ein offener Schlagabtausch. Wir haben gewusst, dass Wieselburg eine sehr spielstarke Mannschaft ist – und es hat echt jeder extrem gut dagegengehalten. Der Derbysieg ist überragend für das Selbstvertrauen für jeden Einzelnen.“

Marco Talir, Spieler beim SC Wieselburg und bis Winter 2022 in Ybbs: „Meiner Meinung nach war es eine sehr bittere Derbyniederlage. Wir haben zwar nicht unseren besten Tag erwischt, aber in der zweiten Halbzeit waren wir schon überlegen, da waren wir schon die gefährlichere Mannschaft. Aber es gewinnt nicht immer die überlegene Mannschaft – das kennt man im Fußball mittlerweile. So war es natürlich cool, weil ich in der Ybbser Mannschaft noch viele Freunde hab'. Und Ybbs gegen Wieselburg ist natürlich immer schön zu spielen – auch als ich noch auf der anderen Seite war.“

Bieranstich und Ehrung

In der Halbzeitpause des Derbys schlug SPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Schroll feierlich das Bierfass vom Münchner Hofbräuhaus an. Mit dabei: ASK-Obmann Christian Eplinger, Ybbs' SPÖ-Stadtchefin Ulrike Schachner, Wieselburgs SPÖ-Bürgermeister Josef Leitner und Karl Gerstl, ÖVP-Bürgermeister der Gemeinde Wieselburg-Land. Hauptpreis bei der ASK-Oktoberfesttombola, ein Mountainbike im Wert von 699 Euro gesponsert von Susanne Holzer (Zweiradcenter Pichlmayr Ybbs), ging an Günther Oberleitner.

O'zapft is: Daniel Holzer, Philipp Ehn, Alois Schroll, Karl Gerstl, Philipp Scharner, Josef Leitner, Christian Reichhard, Bernhard Wüster, Ulrike Schachner, Christian Eplinger und Harald Holzer (von links). Foto: Michael Bouda, Michael Bouda

Auch eine besondere Ehrung gab's im Rahmen des Derbys: Seit zwei Jahrzehnten steht Christian Eplinger dem ASK Ybbs als Obmann vor. Dafür wurde Eplinger von NÖFV-Hauptgruppe-West-Obmann Gerhard Plank geehrt.