Titelrennen: Zweikampf zwischen St. Peter und Ybbs bahnt sich an

„Wir haben es noch immer nicht selber in der Hand“, sagt Ybbs-Trainer Christian Haabs. „Aber man hat bei Wieselburg gesehen, dass man gegen jeden verlieren kann, wenn's nicht läuft an dem Tag.“ Mit der überraschenden Pleite der Wieselburger daheim gegen Schlusslicht Amaliendorf entwickelt sich das Titelrennen zwei Runden vor Schluss zu einem Zweikampf: Leader St. Peter hat Eggenburg 2:1 geschlagen und liegt damit weiter einen Punkt vor Ybbs, das gegen Rohrendorf nichts hat anbrennen lassen (2:0). Drei Punkte Rückstand auf Ybbs hat nun Wieselburg.

Die Donaustädter gastieren am Samstag in Herzogenburg, ehe am 17. Juni daheim das Finale gegen Seitenstetten wartet. St. Peter muss am Samstag in Rohrendorf ran und spielt zum Saisonabschluss daheim gegen Herzogenburg.

Aigner: „Sind mehr oder weniger druckbefreit“

„Ich denke, dass es sich schon nächste Woche wohl entscheiden wird. Da haben wir sicher die schwerere Aufgabe“, sagt St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker. Haabs will in jedweder Hinsicht vorbereitet sein: „Umfaller gibt es immer wieder. Deshalb schauen wir, dass wir das nächste Spiel gewinnen und dann schauen wir, was rauskommt.“ Innerhalb der Mannschaft könne man gut mit der Herausforderung umgehen, wie Kapitän Dominik Aigner erklärt: „Wir sind eigentlich mehr oder weniger druckbefreit, weil wir es nicht mehr selber in der Hand haben. Aber wir sind fokussiert und wollen die zwei Spiele auf jeden Fall gewinnen und die Meisterschaft mit 60 Punkten abschließen.“

Fraglich sind Innenverteidiger David Pudelko wegen einer Wadenverletzung und Stürmer Mario-Tiberiu Dragodan aufgrund seiner Zerrung, die sich verschlimmert hat.

Zuletzt gegen die viertplatzierten Rohrendorf lieferten die Ybbser vor allem in Hälfte eins eine Topleistung ab. Rohrendorf war zwar stark ersatzgeschwächt, aber mit Pudelko und Dragodan fehlten auch bei Ybbs zwei Spieler. Dank hohem Pressing schossen Manuel Leitgeb und Christian Hackl ihre Ybbser schon in der ersten Halbzeit 2:0 in Front. Der ASK ließ einige weitere Chancen aus – darunter ein gehaltener Elfmeter von Kapitän Dominik Aigner nach dem Seitenwechsel – und musste deshalb vor allem bei zwei Rohrendorfer Chancen in der Schlussphase noch etwas zittern, brachte den „Dreier“ aber auch dank Keeper Stefan Mitmasser über die Zeit. „Es war eine gute Mannschaftsleistung bis zur 55. Minute. Dann ist ein bisschen der Schlendrian hineingekommen, aber wir haben Gott sei Dank gewonnen“, resümiert Haabs.