Viele Ybbser Fragezeichen vorm Topduell

Zwei Wochenenden mussten die Ybbser verstreichen lassen, am Dienstag vergangener Woche war es aber endlich wieder so weit: Die Nachtragspartie in Schweiggers konnte über die Bühne gehen. „Der Boden war grenzwertig, aber er war gut. Es war absolut regelkonform“, sagt ASK-Trainer Christian Haabs. Allerdings musste dann gleich die Wochenendpartie in Gmünd wieder abgesagt werden – Ersatztermin ist der 9. Mai.

Die Donaustädter fuhren dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus dem Waldviertel nach Hause. Lachend, weil Ybbs mit dem 1:0-Sieg – dank des Tors von Manuel Leitgeb nach gut 20 Minuten – drei Punkte mitgenommen hat. Und das noch dazu im ersten Spiel nach der 0:5-Derbypleite gegen Wieselburg. Ein weinendes Auge war dabei, weil Stammkeeper Stefan Mitmasser kurz nach dem Führungstor Rot sah: Mitmasser schoss außerhalb des Strafraums unglücklich den gegnerischen Stürmer an, der Ball kam zurück, direkt in Richtung Mitmassers Gesicht, und der ASK-Keeper riss aus einem Reflex seine Hände nach oben.

Knezevic springt ein

Der „Einser“ wird damit am kommenden Wochenende fehlen – ausgerechnet im Topduell beim ersten Verfolger St. Peter. Ersatzkeeper Michael Knezevic wird – wie schon die restlichen 70 Minuten in Schweiggers – zwischen den Pfosten stehen.

Abgesehen davon gibt es viele personelle Fragezeichen bei Ybbs: David Pudelko laboriert noch immer an seinem Muskelfaserriss, Thomas Kaminger und Blaz Udovcic steigen wegen einer Erkrankung frühestens am Donnerstag wieder ins Training ein. Noch dazu waren Manuel Leitgeb, Mario-Tiberiu Dragodan und Christian Hackl zuletzt krank – bei den dreien sollte es sich aber ausgehen. Für Haabs steht dennoch fest: „Das sind alles andere als gute Voraussetzungen.“

Haabs: „Es wird ein ganz normales Fußballspiel“

Vor dem Spitzenspiel will Haabs nicht zu viel Druck aufkommen lassen, die Meisterschaft werde schließlich nicht am Freitag entschieden: „Es wird ein ganz normales Fußballspiel wie jedes andere. Wir werden wie immer unser Bestes versuchen.“ St. Peter ist jedenfalls motiviert. „Wir freuen uns natürlich auf dieses Spiel und können ohne Druck agieren. Bei Ybbs sieht es, denke ich, anders aus“, blickt St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker voraus. Aufgrund der Nachtragspartien am Montag wurde das Spitzenspiel von Samstag auf Freitag, 18 Uhr, vorverlegt.