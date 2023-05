Würmla bleibt für Ybbs der Angstgegner

Am 27. September 2020, also vor über zweieinhalb Jahren, hat Ybbs das letzte Mal Würmla geschlagen. Und dabei bleibt es vorerst: Nach zwei weiteren Pleiten und einem torlosen Unentschieden seitdem, musste der ASK am vergangenen Samstagnachmittag mit 1:3 die Segel streichen. Würmla bleibt damit der Angstgegner der Ybbser. „Irgendetwas hat Würmla gegen uns“, seufzt Ybbs-Trainer Christian Haabs. „Keine Ahnung, warum wir da so versagen.“

Versagt haben die Ybbser vor allem vor dem Tor. Zuerst war noch Pech dabei, als Manuel Leitgebs Kopfball zum vermeintlichen 1:0 wegen eines Abseits nicht gegeben wurde. Dann wurden die Ybbser trotz deutlicher Überlegenheit nicht zwingend genug. „Es war ein Spiel auf ein Tor, aber wir haben ein bisschen zu ideenlos gespielt“, sagt Haabs. „Das, was wir spielen wollten, haben wir nicht gespielt. Jeder hatte seine eigenen Ideen“, kritisiert Haabs. Hinzukam dann noch Pech im Abschluss bei den vielen Schüssen aus aussichtsreicher Position. Haabs haderte damit: „Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die so oft den Gegner anschießt.“

Nur noch Ehrentreffer war drin

Unterm Strich war nicht mehr zu holen als der Ehrentreffer durch David Pudelko nach einer Ecke – Pudelko war dabei ebenso wieder zurückgekehrt wie Stefan Strohner und Thomas Kaminger.

Ybbs führt zwar nach wie vor die Tabelle an, die Verfolger St. Peter, Rohrendorf und Wieselburg konnten mit Siegen aber den Druck auf den ASK erhöhen.

Zumal es für Ybbs die nächste englische Woche ist. Am Dienstag steht das Nachtragsspiel in Gmünd am Programm, am Samstag steigt nun das Derby in Purgstall. „Gmünd ist rechtzeitig wieder vollzählig, Purgstall ist rechtzeitig wieder in Form“, meinte Haabs im Vorfeld. „Ich hoffe, dass uns bewusst ist, dass wir alles geben und uns auf unsere Tugenden besinnen müssen, damit wir zum Erfolg kommen. Damit wir hoffentlich so auftreten wie gegen St. Peter“, blickt Haabs voraus.