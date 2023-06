Ybbs braucht ein Dortmund

Fast hätte es geklappt am Samstagabend: Ybbs liegt dank Christian Hackl in Herzogenburg 1:0 vorn, während es bei Rohrendorf gegen St. Peter noch 2:2 steht. Fast geht Ybbs als Führender in die letzte Runde, in der 90. Minute schießt sich St. Peter per Elfmeter aber doch noch in Führung und bleibt mit einem 4:2-Sieg an der Spitze.

Mit einem Punkt weniger am Konto startet Ybbs in die letzte Runde – und braucht damit, ähnlich wie es im Fernduell Bayern gegen Dortmund war, einen Umfaller des Tabellenführers. Die beiden „Finalspiele“ steigen zeitgleich am Samstag, Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Damit Ybbs doch noch Meister wird, darf St. Peter gegen Her-zogenburg nicht gewinnen – und Ybbs muss freilich Seiten-stetten schlagen. „Wir werden versuchen, das Spiel zu gewinnen, und hoffen, dass St. Peter einen Punkteverlust hat“, sagt Ybbs-Trainer Christian Haabs. Aber: „Sollte St. Peter das letzte Spiel gewinnen, haben sie es sich mehr verdient als wir.“

„Wir wollen einfach ein Fußballspiel gewinnen“

Einen erhöhten Druck vor dem Finalwochenende sieht Haabs nicht: „Wir wollen einfach ein Fußballspiel gewinnen. So werden wir es auch anlegen und so werden wir trainieren.“ Genauso sieht es ASK-Kapitän Dominik Aigner: „Wir spielen wieder auf Sieg, aber die Ausgangslage ist, dass es noch etwas unwahrscheinlicher ist als vor einer Woche. Wir wollen gegen Seiten-stetten gewinnen und schauen, was in der anderen Partie passiert“, sagt Aigner und fügt hinzu: „Wir haben es nicht selbst in der Hand. Der Druck liegt eher bei St. Peter, sie sind vorn. Wir können nur hoffen.“

Druck hin oder her: Für St. Peter, das seit dem 1:2 gegen Ybbs alle seine Spiele gewonnen hat, gibt's klarerweise nur ein Ziel. Sektionsleiter Andreas Döcker: „Uns fehlt nur noch ein Sieg. Und wenn wir den auch noch holen, dann haben wir es wohl auch verdient.“

Und Seitenstetten? St. Peters Nachbarverein wird nach dem 3:1-Sieg über Rabenstein nun in Ybbs ebenfalls alles geben, wie Trainer Peter Thaller ankündigt: „Nach dem Sieg im letzten Heimspiel der Saison freuen wir uns jetzt zum Abschluss auf ein echtes Highlightspiel in Ybbs. Wir fahren natürlich nicht hin, um nur zu gratulieren.“ Bei Ybbs sollten – Stand Dienstagfrüh – alle Spieler mit an Bord sein.