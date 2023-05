Ybbs hat es nicht mehr selbst in der Hand

Vom Gejagten zum Jäger: Fünf Runden vor Schluss führt Ybbs nicht mehr die Tabelle der 2. Landesliga West an. St. Peter liegt mit einem Punkt mehr am Konto nun vor dem ASK und Wieselburg ist in Verlustpunkten gerechnet ebenfalls vor den Donaustädtern.

Ausschlaggebend war, dass Ybbs zuletzt gegen Würmla und in Gmünd verloren und in Purgstall nur remisiert hat. Gescheitert sind die Schwarz-Weißen in den jüngsten Partien am Toreschießen. Wobei auch eine gehörige Portion Pech im Spiel war, wie Trainer Christian Haabs schildert: „In den letzten drei Spielen ist uns jedes Mal ein reguläres 1:0 genommen worden.“ Gemeint sind die umstrittenen Abseitsentscheidungen – als Manuel Leitgeb gegen Würmla per Kopf traf, als Mario-Tiberiu Dragodan in Gmünd den Ball im Tor unterbrachte und als Leitgeb in Purgstall schon nach sieben Minuten erfolgreich gewesen wäre. „Es war weder gegen Würmla noch gegen Gmünd oder Purgstall ein Abseits“, moniert Haabs.

Hinzukam dann noch, dass es sonst vorne einfach nicht klappen wollte. In Gmünd spielte Ybbs gut nach vorn, drückte an, glich durch Leitgeb aus. Zwei Eigenfehler bedeuteten unterm Strich aber die 1:2-Niederlage. Beim Derby in Purgstall, vor einer herrlichen Kulisse von 600 Fans, setzte Ybbs die Heimischen „sehr kontrolliert“ (Haabs) unter Druck. Das Führungstor schien in Minute 60 auf dem Silbertablett serviert: Elfmeter nach Foul an Christian Hackl. Ybbs' Strafstoßspezialist Dominik Aigner war aber wegen einer Verhärtung in der Wade zur Pause in der Kabine geblieben. So schoss der Gefoulte selbst. Hackls Elfer war für Purgstalls Keeper Lukas Fallmann eine zu leichte Beute. Zuvor hatten unter anderem schon Stefan Strohner und Dragodan gute Chancen vergeben. Haabs war dennoch nicht ganz unzufrieden: „Trotzdem war es ein sehr positiver Auftritt. So gewinnst du normalerweise ein Spiel kontrolliert, nur wir gerade nicht“, verweist er auf das „Stürmer-Defizit“.

Haabs: „Es werden auch andere Zeiten kommen“

Aber Haabs will nicht über die sprichwörtlich verschüttete Milch klagen. „Wir können es eh nicht ändern. Du musst diesen Negativtrend, bei dem alles gegen dich rennt, irgendwie brechen. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen.“

Andere Zeiten, die aus Ybbser Sicht hoffentlich schon am Samstag beim Heimspiel gegen Lilienfeld beginnen. Lilienfeld bezeichnet Haabs als „Wundertüte“: „Sie sind spielerisch extrem stark. Wenn sie an einem Tag abliefern, können sie jeden schlagen, wenn sie nicht abliefern, können sie von jedem geschlagen werden. Wir werden sie hoffentlich so bearbeiten wie Purgstall“, sagt Haabs. Dass Ybbs jetzt nicht mehr Tabellenführer ist, will Haabs ohnehin ausblenden: „Wir versuchen einfach immer, das nächste Spiel zu gewinnen. Das hat jetzt dreimal nicht funktioniert und daran gilt es zu arbeiten.“