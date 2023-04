Ybbs muss nächsten Dienstag ran

Werbung

Heftiger Regen, zum Teil sogar Schneefall: An das Auswärtsmatch der Ybbser in Schweiggers war am vergangenen Samstag nicht zu denken. „Es hätte keinen Sinn gemacht“, sagt ASK-Trainer Christian Haabs. Da auch am Ostermontag – der erste Ersatztermin – die Platzverhältnisse kein reguläres Spiel zugelassen haben, wird die Partie am Dienstag kommender Woche, am 18. April, nachgeholt – Anpfiff ist um 20 Uhr. „Natürlich wäre es gescheiter gewesen, am Samstag zu spielen, aber es ist, wie es ist“, sagt Haabs.

Haabs erwartet schwierige Partie gegen Rabenstein

Zuvor empfangen die Donaustädter am kommenden Samstag Rabenstein. Haabs erwartet sich, „dass wir ein bisschen besser auftreten als gegen Wieselburg, dass wir zwingender sind vor dem Tor“, verweist er auf die 0:5-Derbypleite Anfang April. „Rabenstein ist gut drinnen, es wird sehr schwer gegen sie. Wir werden unser Bestmögliches tun, damit wir erfolgreich sind“, fügt Haabs hinzu. Der aktuell Tabellenelfte hat zwar den Frühjahrsauftakt in Wieselburg 0:3 verloren, danach aber daheim Schweiggers 3:0 geschlagen und am vergangenen Wochenende einen Punkt aus Gmünd mit nach Hause genommen.

David Pudelko kämpft mit Wadenverletzung

Fraglich für die Partie am Samstagnachmittag in den Ybbser Reihen ist David Pudelko: Der wichtige Innenverteidiger hat sich in der Anfangsphase des Derbys gegen Wieselburg eine Verletzung in der Wadenmuskulatur zugezogen. „In Schweiggers am vergangenen Wochenende hätte er fix nicht gespielt. Ob es sich gegen Rabenstein ausgeht, wird man sehen“, erklärt Haabs.