Ybbs schrammt am Aufstieg vorbei

Die Hoffnung war nicht mehr groß gewesen – aber sie war da: dass St. Peter gegen Herzogenburg zwei Punkte abgibt und sich Ybbs mit einem Sieg über Seitenstetten doch noch die Krone schnappt. Der Ybbser Titeltraum ist am vergangenen Samstag, in der letzten Meisterschaftsrunde, aber endgültig geplatzt.

Dabei kämpfen die Ybbser, kontrollieren die Partie gegen Seitenstetten über weite Strecken, erspielen sich etliche Chancen. In der 23. Minute lässt Mario-Tiberiu Dragodan die Donaustädter mit einem sehenswerten scharfen Heber endlich jubeln. Zu diesem Zeitpunkt führt St. Peter allerdings schon 2:0. Im zweiten Durchgang gleicht Seitenstetten dann aus, Ybbs schlägt aber nur fünf Minuten später zurück, geht dank Matthias Wurm nach Zuspiel von Dragodan wieder in Führung. Und Ybbs könnte dann noch deutlich höher gewinnen: Christian Hackl, Manuel Leitgeb, Dragodan und Co. haben bei etlichen Angriffen das 3:1 am Fuß. Es bleibt immerhin beim 2:1-Sieg, wirklich zum Feiern ist in Ybbs aber niemandem zumute, denn St. Peter hat in Hälfte zwei mit dem 3:0 alle Ybbser Hoffnungen beseitigt.

Haabs zu St. Peter: „Man kann ihnen nur gratulieren“

„Wir haben eine Unzahl an Chancen vergeben – wie die ganze Saison. Aber wir müssen es so hinnehmen“, spricht Trainer Christian Haabs von einem verdienten Sieg, nach dem trotzdem ein Punkt für den Aufstieg in die 1. Landesliga fehlt. Haabs informierte sich bewusst nicht, wie es in St. Peter stand, fieberte deshalb umso mehr mit in der Wüsterstrom-Arena: „Ich wollte mich auf das eine Spiel fokussieren. Wenn es dann reicht, dann reicht es, wenn nicht, dann nicht.“

Im Gegensatz zu Haabs wussten die Spieler in der Pause schon Bescheid, dass St. Peter 2:0 in Führung lag. Kapitän Dominik Aigner rang nach dem Abpfiff um Worte. „Es ist, wie's ist. Wir haben alles rausgehaut. Im Endeffekt war es eine schlechte Woche“, verweist der ASK-Captain auf die beiden Pleiten gegen Würmla und Gmünd Anfang Mai und die Partien danach, in denen Ybbs jeweils das 1:0 aberkannt wurde. „So ist Fußball – leider.“ Genauso sieht es Haabs mit Verweis auf die bittere Phase: „Man sieht, wie brutal Fußball ist.“ Haabs betont aber: „Es war trotzdem eine überragende Saison – das darf man nicht schlechtreden. Mit 60 Punkten wirst du wahrscheinlich 17 von 20 Mal Meister. St. Peter hat aber allein im Frühjahr elfmal gewonnen – man kann ihnen nur gratulieren.“ Und auch Aigner zieht den Hut vor dem Meister: „Sie haben sich's verdient. Wie ich schon am Anfang der Rückrunde gesagt habe: Wer am Ende mehr Punkte hat, hat es sich verdient, Meister zu sein. Jetzt heißt es einmal drei Wochen abschalten.“ Und auch Haabs blickt schon wieder nach vorn: „Wir werden fokussiert weiterarbeiten und es beim nächsten Mal besser machen.“