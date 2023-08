Ybbs: „Täglich grüßt das Murmeltier“

Hochkaräter über Hochkaräter auf der einen Seite, ein Fehler auf der anderen Seite: So lässt sich die Ybbser 0:1-Pleite in Gmünd zusammenfassen. „Täglich grüßt das Murmeltier“, seufzt ASK-Trainer Christian Haabs.

Die Ybbser wollten an den 3:1-Sieg gegen Würmla anschließen und sich zugleich für die 1:2-Niederlage in Gmünd im vergangenen Mai revanchieren. Und es sah ganz danach aus, als würde der Plan aufgehen. „Wir haben das Spiel gut kontrolliert; das, was wir trainiert haben, hat die Mannschaft sehr gut auf den Platz gebracht“, zeigte sich Haabs grundsätzlich zufrieden.

Wären da nicht die großen Chancen gewesen, die Ybbs ausließ: Manuel Leitgebs Schuss von der linken Seite nach nur drei Minuten, etwas später noch zwei Angriffe über die linke Seite, eine Viertelstunde vor Schluss kann Leitgeb um wenige Zentimeter den Ball nicht über die Linie drücken und in Minute 89 scheitert Dominik Aigner aus fünf Metern Entfernung. Umgekehrt war Gmünd eiskalt: Die Waldviertler nutzten einen fehlgeschlagenen Rückpass von Fabian Holzer für den Siegestreffer.

„Da glaubst du zum Teil, es ist die Bundesliga“

„Da verliert man schon ein Spiel, in dem der Gegner keine einzige herausgespielte Torchance hat. Es ist unglaublich“, hadert Haabs mit der Niederlage. Denn im Training und beim Aufwärmen laufe es beim Abschluss wie am Schnürchen. „Da glaubst du zum Teil, es ist die Bundesliga“, sagt Haabs. Im Match selbst will es vor dem gegnerischen Kasten dann aber einfach nicht klappen. „Wir trainieren jede Woche – Abschlüsse, Eins-gegen-Eins mit dem Torwart, alles Mögliche. Aber im Spiel können sie es dann nicht abrufen“, schildert Haabs. „Und wenn dann noch die Eigenfehler dazukommen, wird es schwierig, die Null zu halten“, führt der ASK-Coach weiter aus. Gegen Würmla hatte es einen, in Lilienfeld zwei individuelle Fehler gegeben.

Haabs sah aber auch eine deutliche Steigerung im Vergleich zur 1:4-Auftaktpleite. „Was dieses Mal besser war als in Lilienfeld, war, dass wir nicht die Aggressivität verloren haben, dass wir bis zum Schluss probiert haben, ein Tor zu erzielen“, sagt Haabs. Daran will Haabs am kommenden Samstag daheim gegen Spratzern anschließen – und zumindest „nur einen Bruchteil der Chancen nutzen wie gegen Würmla“. „Wir werden weiter trainieren und die positiven Dinge, die es gab, mitnehmen. Und an die Spieler appellieren, dass sie die Individualfehler abstellen – das kann man nicht trainieren, das passiert halt. Auf dem Niveau ist es aber fatal“, sagt Haabs abschließend.