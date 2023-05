Ybbs weiter in Lauerstellung

Es wird richtig heiß in der 2. Landesliga West. Drei Runden vor Schluss führt St. Peter nach wie vor die Tabelle an, während Wieselburg und Ybbs mit einem Punkt weniger dahinter lauern.

Die Ybbser haben am Pfingstwochenende mit einer mannschaftlich starken Vorstellung in Eggenburg überzeugt. „Es war ein absolut verdienter Sieg“, sagt Ybbs' Trainer Christian Haabs zum 2:0. „Aber wir haben wieder eine Unzahl an Chancen vergeben.“ Alleine Mario-Tiberiu Dragodan hatte fünf Hochkaräter. Kapitän Dominik Aigner (51.) und Manuel Leitgeb (73.) erlösten die Donaustädter dann im Waldviertel. „Wir sind insgesamt ein sehr hohes Tempo gegangen. Es war wirklich eine sehr gute Mannschaftsleistung“, lobt Haabs sein Team. „Jeder hat sehr gut performt.“ Herausragend neben Aigner war Mittelfeldmotor Matthias Wurm. „Er war omnipräsent“, sagt Haabs.

Weiter gilt in Ybbs das Credo, von Spiel zu Spiel zu schauen. „Wir haben es nicht selbst in der Hand. Wir werden am Samstag versuchen zu gewinnen“, blickt Haabs in Richtung des Heimspiels gegen die viertplatzierten Rohrendorfer. Haabs zeigt sich gewarnt: „Ich erwarte ein sehr schweres Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Es wird ein Duell auf Augenhöhe. Ich hoffe, dass wir die Leistung aus den letzten Spielen wieder bringen, wo wir fast nichts zugelassen haben – aber mit einer besseren Chancenauswertung“, erklärt Haabs.

Danach sind die Ybbser noch in Herzogenburg zu Gast, bevor am 17. Juni daheim das Finale gegen Seitenstetten wartet. Für Haabs ist bis dahin alles möglich: „Man hat jetzt in Deutschland gesehen, was alles passieren kann. Wir müssen unsere Leistung bringen und hoffen, dass wer patzt – aber das haben wir ja nicht selbst in der Hand.“