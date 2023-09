Ybbser mitten in der „Ergebniskrise“

„Jetzt ist er weg“ oder „Das war's“: Die Gerüchteküche in und rund um Ybbs brodelt spätestens seit dem vergangenen Wochenende, an dem der Titelkandidat bei Schlusslicht Eggenburg verloren hat – und damit nach fünf Runden nur bei sechs Zählern hält. Bleiben Christian Haabs und Hannes Sonnleitner Trainer des ASK Ybbs auch nach der enttäuschenden Pleite?

Ja – stellt ASK-Obmann Christian Eplinger klar. „Natürlich sind wir alles andere als happy, wie der Saisonstart verlaufen ist, zumindest aus ergebnistechnischer Sicht. Denn spielerisch waren wir auch bei den Niederlagen die bessere Elf – mit der Einschränkung in Lilienfeld nur 60 Minuten“, hebt Eplinger die Arbeit von Haabs/Sonnleitner hervor, räumt aber ein: „Dennoch muss man solche Sachen in aller Deutlichkeit ansprechen, weil Fußball eben ein Ergebnissport ist. Das geschieht auch – aber intern zwischen Sportlicher Leitung und Trainerteam. Wir alle hoffen auf einen gemeinsamen Umschwung in den nächsten Wochen. Mehr gibt es dazu aktuell nicht zu sagen.“

Haabs selbst betont, angesprochen auf die Debatte: „Emotionalität hat keinen Platz – nur Rationalität.“ Und die Fakten seien eben, dass Ybbs – bis auf die angesprochenene Phase in Lilienfeld – stets den Ton angegeben und sich eine Vielzahl an Chancen herausgespielt habe. So auch in Eggenburg, wo Christian Hackl, Manuel Leitgeb und Co. klar dominant waren, wieder etliche Male gefährlich wurden, dem ASK schließlich aber nur mehr der Ehrentreffer von Benjamin Rass gelang. „Ich kann ihnen keine Tore schießen – ich kann ihnen nur den Weg dorthin zeigen“, sagt Haabs und lobt das Team für seine Moral: „Die Mannschaft hat den Charakter, dass, wenn sie 0:3 hinten ist, sie noch das 1:3 schießen will, dass, wenn sie 1:3 hinten ist, sie noch das 2:3 schießen will und so weiter.“

Haabs kritisiert Abseits: „Eindeutiger geht es nicht“

Einmal mehr war in Eggenburg auch Pech dabei: Das 1:0 der Ybbser durch Viktor Vondryska zählte wegen Abseits nicht. Für Haabs eine klare Fehlentscheidung: „Ich habe das Video gestoppt: Eindeutiger geht es nicht. Es ist schon fast skandalös. Das ist jetzt das achte Mal in diesem Jahr, wo uns das trifft – es ist unglaublich.“

Ein Problem bei der Konsequenz vor dem Tor sieht Haabs im Druck, den sich die Mannschaft selbst mache – ohnehin schon als Meisteraspirant aber noch einmal erhöht durch den Vizemeistertitel vergangene Saison und die Verstärkung durch Rass und Vondryska. „Die Spieler sind unglaublich verkrampft und das gilt es zu lösen“, verweist Haabs auf Gespräche und offene Kommunikation. Und damit soll gegen Rabenstein am Samstag wieder ein Erfolgserlebnis her. „Es gilt, die Leichtigkeit wieder zu kriegen und aus den Chancen Tore zu machen“, sagt Haabs.

Und dass Haabs seine Arbeit zusammen mit Sonnleitner ganz klar weiterführen will, unterstreicht er mit einem historischen Vergleich: „Ich hatte so eine Situation in Ybbs schon einmal, vor circa 20 Jahren – drei Niederlagen in fünf Spielen. Damals sind wir ruhig geblieben und was rausgekommen ist, kennen wir aus den Geschichtsbüchern.“ Haabs führte den ASK damals als Spielertrainer zum Aufstieg in die 1. Klasse.