Ismaili kommt, einige „Baustellen“ offen

Während die Konkurrenz mehrheitlich erst am Montag in die Vorbereitung einstieg, hatten die Spratzerner zu diesem Zeitpunkt schon drei Tests in den Beinen. „Ganz bewusst, weil wir nach dem Abstieg das Team neu zusammenstellen müssen“, sagt Sportchef Jochen Hnilicka. Bei der 1:8-Abfuhr am Montagabend gegen Regionalliga-Aufsteiger FavAC stand Neo-Coach Frenkie Schinkels erstmals in Spratzern an der Seitenlinie, nahm den nächsten Schwung an Testpiloten unter die Lupe. Zuvor gab's Niederlagen gegen Mauerwerk (0:3) und Hofstetten (1:3, Hnilicka: „Darf man beides nicht überbewerten“).

Der Klub hat Handlungsbedarf. Einige Personalien konnten die ASV-Verantwortlichen aber bereits abhaken.

Vait Ismaili (35) kehrt wieder in die Region zurück. Der Linksfuß war 2009 bis 2011 beim SKN aktiv, kickte zuletzt bei Burgenlandligist Ritzing. „Frenkie kennt Vait von früher. Er wird uns mit seiner Routine helfen“, hofft Hnilicka.

Predrag Radic soll die Fäden ziehen. Der 24-jährige Serbe sammelte in seiner Heimat Zweitligaerfahrung, kam vergangenen Sommer nach Österreich — jeweils eine halbe Saison verbrachte er beim FavAC und jüngst beim SC Retz.

Anel Dosljak dockt wieder in Spratzern an. In der Corona-Saison 2020 war der Mann für die linke Bahn schon mal beim ASV, spielte zuletzt mit Ismaili in Ritzing. Bei den Mittelburgenländern gehörte der 21-Jährige zum Stammpersonal. „Und auch im Test hat er überzeugt“, hebt Hnilicka hervor.

Amadou Sanyang (21) dürfte für den Sturm kommen. In den Probespielen hinterließ der Gambier einen soliden Eindruck. Die vergangene Saison verbrachte der in der 2. Wiener Landesliga bei LAC-Inter.

Ein weiterer Angreifer muss auf jeden Fall noch kommen, dazu noch ein „junger Innenverteidiger mit Perspektiven“. Hnilicka: „Vielleicht schieben wir deshalb vor Transferschluss noch ein weiteres Spiel ein.“

Mit Winterzugang Mustafa Kanteh hat sich der nächste Kicker verabschiedet. Der „Joker vom Dienst“ im Frühjahr wechselt zum Ligakonkurrenten Lilienfeld. Mario Gronister, auf dessen Verbleib sich Spratzern noch Hoffnungen gemacht hat, folgt Mehmet Olgun zur SG Rohrbach.

Die Uhr tickt. Im Rahmen des Zeltfestes steigen die Spratzerner am 11. August mit einem Heimauftritt gegen Seitenstetten in die neue Saison ein. „Der USC ist uns bei der Gruppensitzung entgegengekommen, hat einem Platzwahltausch zugestimmt“, bedankt sich Hnilicka bei den Mostviertlern.