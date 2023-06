Schinkels kommt, Heinzl geht

Er ist zurück! Frenkie Schinkels ist wieder im Bezirk und kehrt nach Spratzern zurück. Genau vor 20 Jahren führte er den ASV als Trainer zum Vizemeistertitel in der 2. Landesliga West. Lediglich zehn Minuten fehlten damals zum Titel, den sich durch einen späten Treffer Haitzendorf sicherte. Damals war nach einem halben Jahr wieder Schluss in Spratzern, da der SKN rief.

Gleiche Liga, gleicher Klub: Schinkels will den ASV nach seinem Abstieg wieder aufrichten. „Ich freue mich mitzuhelfen, dass Spratzern wieder eine starke Mannschaft bekommt. Mit jungen, hungrigen Spielern“, beschreibt Schinkels. „Es ist ein Traditionsverein. Ich möchte dazu betragen, dass sich die Spieler weiterentwickeln.“

Eine logische Lösung

Für Spratzern war eine Verpflichtung die logische Konsequenz. „Wir wollten eine St. Pöltner Lösung, da brauchst du nicht lange nachdenken, auf wen du kommst“, so der sportliche Leiter des ASV, Jochen Hnilicka, der damals im Kasten stand. „Wir müssen uns konsolidieren. Da hilft uns Frankie mit seiner Erfahrung. In unserer Situation wäre ein junger Trainer gefährlich.“ Nun soll es der 60 Jahre alte Schinkels richten. „Er hat auch die Bereitschaft, mit jungen Spielern zu arbeiten.“ Die Werbewirksamkeit von Schinkels ist im Klub auch bekannt.

Den neunten Abgang zieht's nach Ratzersdorf

Als Schinkels damals in Spratzern war, kickte einer in der U9 des ASV: Dominik Heinzl. Nun erklärte das Spratzerner Urgestein endgültig seinen Abschied und wird in Ratzersdorf etwas leiser treten. Somit ist ein weiterer Abgang, der insgesamt neunte, am Spielersektor fix. „Wir wollen eine gute Mischung aus arrivierten und jungen Spielern finden“, steht Hnilicka viel Arbeit ins Haus.

Nach den Abgängen von Heinzl, Mitterwachauer, Temper, aber auch Bachel, wird auch die Eigenbauregelung zum Problem. Deshalb sollen die als EB-Spieler geltenden Assim und Olgun als Leistungsträger trotz mehrerer Angeboten unbedingt gehalten werden.