Im 18. Spiel der erste Saisonsieg für Amaliendorf

Eggenburg - Amaliendorf 0:3. Eggenburgs Sportlicher Leiter Sebastian Schmidt warnte vorm Spiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht Amaliendorf vehement: „Die werden einmal gewinnen – wir müssen alles dafür tun, dass das nicht ausgerechnet gegen uns passiert.“ Getan hat seine Truppe dafür zu wenig, denn: Im 18. Saisonspiel gelang Amaliendorf der allererste Saisonsieg. Zwar steht der SCA nach wie vor abgeschlagen am Tabellenende, eine Moralinjektion war‘s aber allemal. Im Gegensatz zu den Eggenburgern, die sich wieder mitten im Abstiegskampf wähnen. „Wir sind da voll dabei“, wird Schmidt deutlich. Dabei kommt diese Entwicklung durchaus überraschend. Denn nach dem guten Start mit zehn Punkten aus vier Spielen gegen Teams aus der vorderen Tabellenregion, setzte es zuletzt ein 0:6 in Seitenstetten, nun das 0:3 gegen Amaliendorf. „Eine Torchance in zwei Spielen sagt alles“, so Schmidt. „Wir können gegen Amaliendorf ja nicht von Pech reden – die Niederlage ist durchaus verdient.“

Zwei Tore fingen sich die Eggenburger wieder aus Standardsituationen ein. Das 0:1 war ein schön getretener Freistoß von Martin Nespor (29.), das 0:2 resultierte nach aus einem Freistoß, wo die Gastgeber nicht den Ball wegbrachten, Nespor abstaubte (38.).

Auch im zweiten Abschnitt fand Eggenburg ohne den verletzten Torjäger Dominic Rolinec keine Antwort. Amaliendorf stand defensiv gut, war im Konter stets gefährlich. Das Resultat war die Draufgabe in Form des 3:0 durch Yorick Groll.

Highlights

Statistik:

Eggenburg - Amaliendorf 0:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (29., Freistoß) Nespor, 0:2 (38.) Nespor, 0:3 (77.) Groll

Karten: Bergmann (38., Gelbe Karte Unsportl.)Flöck (81., Gelbe Karte Unsportl.), Masch (21., Gelbe Karte Unsportl.)

Eggenburg: Bergmann (84. Höglinger), Walla (52. Fritz), Kucera, Macho (65. Kraft), Bura, Cevik, Alic (84. Dujmic), Tretzmüller, Kolarik, Schölm, Lippeck (84. Waltenberger)

Amaliendorf: Joso, Varga, Nespor, Brunner, Turek, Millner (75. Nöbauer), Cmovs, Fuger (89. Anibas), Groll (81. Zahradnik), Flöck, Masch

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Manuel Pemmer